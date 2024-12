“Ingen mår bättre av att få höra och läsa hur dålig man är”

Linköping har haft det tufft i SHL och ligger precis ovanför kvalstrecket.

Då har en hel del kritik, bland annat från supportrar, riktats mot tränaren Klas Östman – men sportchefen Peter Jakobsson försvarar Östman.

– Jag har ett fullt förtroende för vår tränarstab, säger Jakobsson till hockeysverige.se.

Peter Jakobsson stöttar LHC-tränaren Klast Östman. Foto: Ronnie Rönnkvist & Magnus Andersson/Bildbyrån (Montage)

Många trodde att Linköping äntligen skulle bli ett topplag igen. Men inför landslagsuppehållet ligger ”Cluben” på tolfte plats med bara fem poäng ner till negativt kval. En första halva av SHL som såklart Linköpings sportchef, Peter Jakobsson, är långt ifrån nöjd med.

– Vi är inte på en plats där vi vill vara. Definitivt inte, säger Peter Jakobsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi har inte fått ihop bitarna och jag tycker inte att det bara är en eller två saker som inte har fungerat. När offensiven suttit har kanske inte defensiven varit där.

– Senaste tiden har vi haft mycket bättre siffror defensivt, men då har vi inte haft samma tryck offensivt. Vi jobbar, sliter och kämpar med det varje dag med det här och, som jag sa, vi är inte på en plats där vi har tänkt att vara kvar. Det ska vi definitivt se till och ändra på när vi drar i gång igen.

LHC:s tuffa läge: “Visst är det jobbigt”

Känner du en stress över tabelläget?

– Det är alltid en stress och press i det här yrket, vilket jag tror att ingen kommer ifrån. Vi har sagt att vi vill spela hockey längre än vad vi gjorde förra säsongen. Det står vi fortfarande kvar vid och det har vi alla möjligheter till att göra.

– Klart att när vi förlorar jämna matcher, som under den här senaste veckan, är det tufft. Så är det och ska vara så på den här nivån eftersom det är yttersta eliten.

– Visst är det jobbigt. Ingen kan säga något annat. Vi är människor som håller på med det här.

Förutom skador, vad ser du som ansvarig för själva lagbygget inte har kuggat i som ni hade förväntat er?

– Skador hör till, tyvärr. Klart, utan att skylla på det, att det varit ett avbräck för oss att Jonathan Myrenberg ännu inte har spelet någon match. Utifrån förra säsongen han hade var han tänkt att spela väldigt mycket och ha en stor roll hos oss.

– En skicklig spelare nerifrån både med att driva och spela upp pucken. Just i spelet nerifrån kan jag kanske tycka att vi har brustit lite under den här säsongen.

– Vi har även haft Mattias Hävelid, som också har sina styrkor i att driva upp pucken och passningsspelet, borta en tid. Det har inneburit en jobbig situation för oss.

– Sedan har alla lag skador och skavanker. Men just Jonathan, och i viss mån Hävelids frånfälle, har gjort att vi inte haft flytet i spelet nerifrån.

– Det är såklart några saker till. Förra säsongen hade vi ett målvaktsspel i Marcus Högberg som var bäst i ligan. Han var MVP i ligan. Vi har inte nått upp till dom nivåerna på våra två målvakter (Christian Heljanko och Jesper Myrenberg) även fast dom absolut har godkända siffror.

– ”Mackan” stal någon match innan jul och även några efter. Vi behöver hjälpa våra målvakter bättre, vilket jag också tycker jag vi gjort senaste sex, sju matcherna där våra målvakter haft helt andra siffror än i inledningen där vi inte hjälpte dom tillräckligt mycket.

Klas Östman har varit ifrågasatt efter LHC:s svaga form. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Stödet till Klas Östman: “Fullt förtroende”

Klas Östman är idag inne på sin fjärde säsong som headcoach i Linköping.

– Jag har ett fullt förtroende för vår tränarstab. Antingen har du ett fullt förtroende eller inget förtroende. Det finns inget att du har tolv eller 98 procents förtroende. Här och nu är det ett fullt förtroende för vårt tränargäng.

Medialt och bland fans har det varit en del kritik mot Klas Östman, vilket givetvis även Peter Jakobsson tagit del av. Samtidigt försöker han hålla just sådana bitar utanför den dagliga verksamheten.

– Återigen tillbaka till att vi alla är människor. Definitivt jag också. Även fast jag försöker stänga av vissa sociala kanaler ramlar det in mail om ”Den ska sparkas, den spelaren ska bort, in med den…”

– Jag älskar engagemanget och det är därför vi har 8 000 på läktarna. Jag förstår engagemanget, men ibland ter sig det uttryck på lite andra sätt. Vi kan inte alltid tala om vad och hur vi tänker eller att förmedla allt till allmänheten.

– Vi jobbar såklart på inom våra stängda dörrar med både spelet och alternativ kring hur vi ska spela eller bära upp pucken och sådana saker.

– Även om jag gillar engagemanget tror jag inte någon människa mår bättre av att få höra och läsa hur dålig man är.

Peter Jakobsson är säker på att Linköping ska kunna vända på trenden. Foto: Ronnie Rönnkvist

Peter Jakobsson: “Gäller att få killarna att slappna av”

Hur mår gruppen?

– Ganska bra tycker jag. Vi, jag och Tony Mårtensson, har haft ett bra surr med gruppen nu på morgonkvisten. Stämt av läget med både tränare och vissa spelare.

– Alla är helt fast beslutna på att göra bra saker. Vi har ändå varit där senaste matcherna vi spelat. Både mot Färjestad och Frölunda. Vi hade även möjlighet att slå HV71 på bortaplan då (Patrick) Russell kom fri i sudden.

– Det har fattats det lilla sista, vilket vi ska försöka få fram under det här uppehållet så vi är på tårna du pucken släpps den 19:e igen.

Hur ska ni få fram det sista lilla?

– Dels är det att prata i gruppen och komma ihop. Sedan handlar det om att locka fram det på träning. Lite kampövningar kanske så grabbarna får brottas lite på ett gammalt hederligt sätt, skrattar Peter Jakobsson.

– Det blir alltid ett ansträngt läge när man förlorar hockeymatcher, vilket är fullt försåtligt. Det gäller då att få killarna att slappna av samtidigt som det är viktigt att ledande spelarna tar ton och täten, men också ser till att gruppen mår bra.

– Efter att ha tränat hårt några dagar ska grabbarna få vara lediga fredag, lördag och söndag innan vi återsamlas igen på måndag. Det kan nog gruppen behöva.