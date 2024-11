Oskar Lang och Leksand hade 3-0 att gå på mot Färjestad. Då föll laget ihop och förlorade matchen efter straffar.

– Nu har jag inte sett det i efterhand, men det känns som jag tappar min position framför mål, säger “Langen” om Färjestads 3-2-mål.

Foto: Bildbyrån. David Tomasek och Oskar Lang.

LEKSAND (Hockeysverige.se)

Black Friday på Hockeysverige!

Passa på – just nu får du ett årsabonnemang för endast 399 kr (ord. pris 659 kr).



Efter att ha imponerat i närmare i knappt 40 minuter och haft ledning med 3-0 tappade masarna allt och förlorade efter straffar. Hockeysverige.se träffade en besviken Oskar Lang efter matchen.



– Vi kom ut bra i första perioden. Spelade riktigt bra och fick en 2-0 ledning, säger Oskar Lang och fortsätter:

– Det blev en konstig andra period med mycket utvisningar. Vi jobbade på bra i boxplay och fem mot tre. Dödade av den bra. Sedan fick vi även ett tredje mål. En bra period.

– I tredje tycker jag inte att vi riktigt spelar som vi vill. Vi blir lite passiva och hjälper inte ”Mackan” (Marcus Gidlöf) i mål tillräckligt.



Var det mentalt tuffare att få andra målet mot er än det första?

– Ja, så blev det. Det var ett riktigt onödigt mål. Jag själv gick bort mig lite i positioneringen där och riktigt besviken på mig själv.



Vad händer med laget i tredje perioden där ni tycks vara ett hela annat lag än i första två?

– Det är främst när vi släpper in deras andra mål vi går ner oss. Innan det också, att vi blir lite för passiva och inte riktigt vågar spela ut. Vi försökte lite för mycket att försvara en ledning.



Du är besviken på din egna prestation, kan du utveckla vad du känner där?

– Just det här målet. Nu har jag inte sett det i efterhand, men det känns som jag tappar min position framför mål. Det kunde jag ha gjort bättre.

Oskar Lang hyllar Marcus Gidlöf

LÄS ÄVEN: Martin Karlssons första mål – på 668 dagar

Oskar Lang hyllar också sin målvakt Marcus Gidlöf.



– Han är grym. Riktigt bra. Det är vi som inte hjälper honom tillräckligt i tredje.

Foto: Christofer Cederberg / Bildbyrån. Marcus Gidlöf har imponerat i Leksand.

En som var betydligt gladare var Färjestads David Tomasek.



– Första halvan av matcher var väldigt tuff. Det har varit mycket resande för oss den här veckan och dom fick göra ett par snabba mål.

– Vi hade även några bra chanser i första halvan, men missade. Sedan gjorde vi en stark comeback i matchen. Efter allt resande var det viktigt för laget att vinna den här matcher. Det var ett styrkebesked.

“Skönt att andra killar i laget klev in”

LÄS ÄVEN: Otäck skada på Per Åslund – fick hjälp av isen

Vad hände med Färjestad i tredje perioden?

– Vi hittade våra ben lite bättre. Hittade mer energi. Första målet betydde så mycket. Att vi hade med oss turen där.

– Efter det körde vi bara på och kunde ha avgjort redan under ordinarie tid.



Hur ser du på din prestation?

– Idag var det lite tuffare för mig. Lite som laget i början hade jag svårt att hitta energin första halvan av matchen.

– Jag fortsatte jobba på och hade några bra chanser, men jag missade eller så gled pucken av klubben.

– I vissa matcher har jag haft turen med mig, men idag var det lite åt andra hållet. Samtidigt är det en del av spelet. Då kändes det skönt att andra killar i laget klev in och gjorde mål, avslutar David Tomasek