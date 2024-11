Ordföranden tydlig kring konkurshotet: “Den risken finns inte”

Leksands IF har hamnat i en rejäl ekonomisk kris.

Men det påstådda konkurshotet – det är inte verkligt. Det slår föreningens ordförande fast.

– Nej, den risken finns inte. Det där måste jag dementera. Det skulle vara om vi skulle betala de här 30 miljonerna nästa vecka, men det ska vi inte göra, säger Andreas Gärdsbäck till Hockeysverige.

Hur illa är det och hur kan det här ens ha uppstått? Andreas Gärdsback är ordförande i Leksands IF AB.



– Enkelt sagt är det att man spenderat mycket pengar kontra intäkterna. Då är det på spelarbudgetarna.



Har styrelsen inte haft insyn i det här förfarandet?

– Jag kan inte uttala mig om vad som hänt innan jag klev in i somras. Sedan i somras har vi haft insyn och fått underlag. Utifrån dom underlagen har vi tillsatt en ny revision under hösten för att vi skulle vara säkra på hur det såg ut.



Har revisorerna flaggat för det här?

– Ja, nu när vi har granskat det, men innan… Jag har inte varit med i samtalen innan jag började.



Hur tänker du kring förfarandet och avtalen som är skrivna med importerna där klubben förbinder sig till att betala ut runt 30 miljoner i ”sign off-bonusar” när dom lämnar?

– Det är så det är mot utländska spelare i den här branschen, vilket man får gilla om vi ska ha sådana spelare här.

– Det är inget fel i att spelarna tar ut en del av lönen då dom åker hem. Vi ska komma ihåg att dom här höga summorna på 30 miljoner, som vi skriver om i pressmeddelandet ska betalas ut under flera års tid. Det är inte så att dom spelarna åker hem nästa vecka och ska ha ut pengarna.



Hur ser du på tidigare V d Andreas Hedboms roll i allt det här?

– Han har varit fantastiskt för Leksand under åren han varit i klubben och skapat en massa positiva grejer åt Leksand.

– Nu har han valt att kliva av, vilket han deklarerade för några veckor sedan till styrelsen.



Har det en koppling till Leksands ekonomiska situation?

– Nej, det har det inte. Han har själv valt att sluta.



Var det på uppmaning av styrelsen?

– Nej.



Hur kommer den ekonomiska situationen påverka verksamheten den här säsongen och framåt?

– Om vi börjar med den här säsongen så påverkar det i form utav att vi kommer vara väldigt kreativa och hitta på nya inbringsgivande åtgärder. Det kommer komma ut aktiviteter under vintern som gör att vi får in mer intäkter. Det är ena.

– Sedan ser vi över alla kostnader vi kan. Det vi kan ta bort tar vi också bort. Om vi ser på stora kostnaderna vi har så är det på spelarna. Alla dom är kontrakterade, så det får vi helt enkelt leva med.



När du säger ta bort folk, vilka innefattar det?

– Personalminskningar som det står i pressmeddelandet. Det är primärt mindre pengar i budgeten till A-laget nästa säsong.

– Det handlar inte om att vi nu ska varsla folk som jobbar på sportkontoret. Dom gör ett fantastiskt jobb. Där ska vi snarare se till att vi kan öka personalstyrkan till nästa år för att vi ska kunna göra ännu mer intäktsbringande aktiviteter.



Ni ska dra ner budgeten, men ändå satsa topp sex, hur har ni tänkt där?

– Nu är det uttalandet riktat till den här säsongen, men även nästa säsong kommer vi ha den målsättningen.

– Vi pratar inte några drastiska summor som vi kommer sänka spelarbudgeten med. Vi kommer ha ett konkurrenskraftig lag som kan ha tuffa mål även nästa säsong.

Svarar om “Tjommes” framtid

Vad säger sportchefen, Thomas Johansson, om det om han nu ska fortsätta?

– Han är helt införstådd med det och han inga problem med den biten. Lite annan typ av spelarprofiler som vi får fylla på med.



Hur påverkar det ert SDHL-lag?

– För säsongen där det varit frågor i media om vi ska ta in nya spelare med tanke på tabelläget så är det något vi inte har råd med. Vi får faktiskt spela med spelarna vi har.

– Nu vann SDHL-laget senast, vilket var fantastiskt härligt att se. Till nästa säsong blir det en fortsatt satsning på svenska spelare i SDHL-laget för att vi inte ska dra på oss dyra utländska spelare.



Finns det ”out-bonus”-avtal även i SDHL-laget?

– Nej, det är helt andra nivåer och typer av upplägg där.



Kommer ungdomsverksamheten påverkas av det här?

– Nej, det kommer den inte att göra. Vi kommer fortsätta jobba med ungdomarna på precis samma sätt som vi gjort tidigare.



30 miljoner är mycket pengar, hur har signalerna varit från sponsorer och supportrar kring att hjälpa Leksands IF?

– Jag har faktiskt bara pratat med pressen hela dagen (skratt), men jag ska upp till arenan nu så då för jag säkert höra hur tongångarna går.



Det talas om att Leksands IF är nära en konkurs, hur ser du på den risken?

– Nej, den risken finns inte. Det där måste jag dementera. Det skulle vara om vi skulle betala de här 30 miljonerna nästa vecka, men det ska vi inte göra.

– Vi har likviditet för vår dagliga verksamhet. Nu håller vi på att skapar aktiviteter så vi ska ha likviditet åren framåt så vi kan betala ”sign-offen”, avslutar Andreas Gärdsback.