Opererad för tumör två gånger: “Läckte ut hjärnvätska”

Tobias Holm Karlberg spelade för både Leksand i Elitserien och Oskarshamn i Hockeyallsvenskan under karriären. Samtidigt kämpade 46-åringen av en hjärntumör som krävde två operationer.

– Andra gången var det jobbigt inför operationen eftersom jag visste vad jag skulle igenom, berättar den tidigare forwarden för Hockeysverige.se.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Tobias Holm Karlberg kommer aldrig bli helt friskförklarad.

VÄSTERÅS (Hockeysverige.se)



Tobias Holm Karlberg hade en speciell och ganska framgångsrik hockeyresa. Men det var också en resa vid sidan av ishockeyn. I en intervju som kommer på hockeysverige.se för serien OLD SCHOOL HOCKEY berättar han om den tumör som kostade honom två tuffa operationer och som han aldrig kommer bli frisk ifrån.



– Vi (Wheeling Nailers) spelade mot New Jerseys farmarlag och jag hade fått som roll att jaga Ryan Gundersen. Jag smällde upp honom x-antal gånger, säger Tobias Holm Karlberg med ett lätt leende och fortsätter:

– Toledo, som laget hette, hade en stor back med NHL-meriter (Mike Wilson). Han hade tydligen plockat mig ”blind side” när jag inte ens hade pucken. Det blev en hjärnskakning, vilket jag haft några stycken tidigare. Jag visste ju att det svartnar, man blir lite groggy och får ont i huvudet.

– Läkarna sa också att det var en hjärnskakning. ”Byt om och gå in och duscha”.



Tobias Holm Karlberg kom att uppleva andra symptom än han inte varit med om vid tidigare hjärnskakningar.



– Jag hade en jättedålig balans. ”Vi måste köra upp dig till sjukhuset”. Vår lagläkare slängde in mig i bilen för att sedan åka upp till sjukhuset. ”Du läkarna vill ha koll på dig så du blir kvar under natten”.

– Jag låg kvar under natten. Sedan fick jag göra massa röntgen och grejer. Ganska snabbt såg läkarna att dom hade hittat någonting. Då flyttades jag till ett annat sjukhus, Mogantown, för att jag skulle få bästa läkarvården.

– Där gjorde man först en biopsi och borrade in ett hål på sidan av huvudet. Jag var såklart nedsövd. Det var någon datorgrej som gick in den vägen och plockade en bit av tumören.

”Vi kommer öppna och operera dig här”

Första beskedet Tobias Holm Karlberg fick var att den inte var elakartad.



– ”Vi vill ändå ta bort den”. Efter lite turer fram och tillbaka med försäkringsbolaget blev det operation.

– Läkarna gick in och plockade ur tumören. Operationen gick bra och läkaren trodde att han fått bort allt. Allt såg bra. När dom kollade tumören efteråt hade den varit grad två på den tregradiga skalan. ”Det var bra att vi tog ut den eftersom vi såg spår av grad två-cancer.”

– Säsongen var slut. Jag åkte hem. Var uppe på sjukhuset och kollade. Allt såg hur bra ut som helst. Det här var 2009.

– I september 2017 började jag här (Expandia i Västerås). Efter en koll fick jag beskedet att man sett att den växt några millimeter. ”Vi kommer skicka upp dig till Uppsala.”



Sagt och gjort, avresa till Uppsala och kontroll om tumören var tillbaka.

Foto: Privat.

– Efter en vecka i Uppsala fick jag beskedet att den växt lite mer. ”Vi kommer öppna och operera dig här”. Jag opererade mig igen nästan exakt nio år efter första operationen.

– När jag opererades visade det sig att tumören var 4 x 5 centimeter, så på den korta tiden hade den växt jättemycket.

– Läkarna hade en plan för mig. Jag har ett jätteärr kvar i huvudet. När det sedan läkt ihop åkte jag måndag till fredag, varje dag och kändes som en evighet, till Uppsala för att bli strålad.

– Där har man en specialscanningsmaskin. En vanlig strålningsmaskin är som en piska och man kan säga att den tar med allt runtomkring också. Den här specialmaskinen är i stället som en nål och går in på enbart tumören.

– Under dom tre månaderna jag åkte mellan Västerås och Uppsala fick jag inte själv köra bil utan det var färdtjänst eller taxi fram och tillbaka.

– Själva behandling var som att ligga i en magnetröntgenmaskin. Det gjorde inte ont, men det jobbiga var att vara fastspänd. Det var som en hockeymask, men som gick ner över bröstet och sedan spändes fast så jag inte kunde röra mig. In i maskinen, jag låg där en stund och sedan ut. Jag har inga men efter utan det sega var att åka.

– Den här maskinen behandlade även jättemånga barn. Klart att det kan strula lite med barn och när jag kom upp till sjukhuset kunde det vara försenat en och en halv timme. Då var det bara att ut och gå lite.



Det finns såklart en väldigt stark mental aspekt i att få ett cancerbesked, men Tobias Holm Karlberg tycker ändå att han har klarat att hantera den biten bra.



– Jag tror inte att jag fattade det första gången. Då var det mer att jag var skadad. ”Det här fixar jag”.

– Andra gången var det jobbigt inför operationen eftersom jag visste vad jag skulle igenom.

Tobias Holm Karlberg: “Då började jag träna varje morgon”

Var det själva operationen som var jobbig eller det mentala, att du hade cancer?

– Mer operationen. Det andra har jag alltid haft inställningen att det löser sig. Första svängen hade jag inte heller någon aning om vad det innebar.

– Men när läkarna lyfte ur en bit av skallbenet lika stort som en CD-skiva. Satte tillbaka det. Skar upp hjärnhinnan och fick sy den med 60 stygn… Den huvudvärken jag hade när jag vaknade upp går inte att beskriva.

– Dessutom hade man lindat huvudet jättehårt för att hålla trycket eftersom det läckte ut hjärnvätska.

– Tumören satt dessutom så dumt till i lillhjärnan som är en förlängning av ryggraden. Läkarna gick in på höger sida och fick sedan lyfta på höger hjärnhalva för att komma åt att ta bort den.

– Jag var inte jättekaxig när jag skulle in på operation andra gången. Man ligger som i ett förrum. Allt är kalt, sterilt och jag såg all plåt och aluminium. En jobbig känsla och jag tror att jag var på väg att klämma sönder sjuksköterskans hand när dom sövde mig. Det var inget roligt alls.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hade du aldrig någon form av dödsångest?

– Nej, jag tänkte nog mest att det hade gått bra förra gången. När jag fick redan på att man hade hittat något här började jag träna varje morgon för att vara så väl förberedd jag kunde inför operationen.

– Vi har ett gym här på jobbet så jag var där varje morgon och körde kondition under en timme. Det stärkte mig både fysiskt och mentalt.

– Vid första operationen var jag redan jag i en så pass bra ”shape” från hockeyn.



Även om Tobias Holm Karlberg var optimistisk inför operationen var det såklart tuff för omgivningen.



– Det var nog jättejobbigt för min fru. Jag tror faktiskt att det var jobbigare för henne än mig. Klart att det var en tuff tid även för mamma och pappa, men dom var uppe och hälsade på mig flera gånger i Uppsala.

Tobias Holm Karlberg kommer aldrig bli friskförklarad

Även om läkarna fick bort tumören är han idag inte friskförklarad och kommer inte heller bli så.



– Precis. Efter strålningen gick jag på cellgifter i sex månader. Det var inget rolig



Hur mådde du då?

– Tänk dig en jätte, jätte influensa plus att du har växtvärk i hela kroppen. Jag var inne varannan eller var tredje vecka så dom kunde koppla på cellgifterna.

– Sjuksköterskorna som kom in hade en heltäckande dräkt eftersom det är så stark när det kopplas in i droppet och till min arm. ”Det här ska ni ha in i mitt blod och ni har nästan som rymddräkter på er”.

– Jag klarade mig från att må illa, men tiden direkt efter gjorde så ont. Jag kunde inte göra någonting, men då kom på att låg jag i ett varmt bubbelbad så lindrade det lite grann. Antagligen måste jag haft russinfingrar då, skrattar Holm Karlberg.



Du kommer alltså aldrig bli friskförklarad?

– Nej, läkarna säger så. Att man vill ha koll på det livet ut.

– Jag är frisk, men inte friskförklarad även om jag mår jättebra. Jag tar idag nästan aldrig några huvudvärkstabletter längre.



Har du fortfarande huvudvärk ibland?

– Om jag är ute i stökig miljö där det är mycket ljud eller om jag går på exempelvis en julfest med jobbet kan jag bli väldigt trött snabbt.

– Det där har blivit bättre. Från början kunde jag knappt köra bil om det regnade. Då kunde jag få stanna en gång i halvtimmen eftersom det var jobbigt för hjärnan, men det har blivit bättre. Läkarna säger att det är bra om jag är med olika saker och utsätter mig för påfrestningar, att det är en bra träning för mig.



Hela intervjun där Tobias Holm Karlberg berättar om sin hockeykarriär som inleddes i lilla Striberg kommer på hockeysverige.se.