Berättar om uppbrottet med AIK: ”Det blir ett abrupt slut”

Det var i onsdags som beskedet kom att Lars Johansson tar över som sportchef i AIK.

I en stor intervju med Hockeysverige.se berättar Niklas Persson om:

Att få lämna klubben: ”Det blir tomt”

Avslutningen: ”Jag brinner för killarna – mycket jobb kvar att göra”

Tiden i AIK: ”En grym klubb och organisation”

De är favoriter att gå upp: ”Just nu är det laget att slå”

Det siktar han på nu: ”Lite sugen på att ge mig in på coachbiten”

Niklas Persson tog över AIK 2023 och det började med en mycket stark säsong. Laget slutade trea i Hockeyallsvenskans grundserie men fick sedan respass i kvartsfinalen mot Mora. Den här säsongen har det varit mer bergochdalbana.

Den nya tränaren Markus Åkerblom fick det inte att stämma och fick också sparken i början av december. Då kom Roger Melin in och sedan dess har AIK gått från klarhet till klarhet. Just nu ligger laget en sjätteplats och radar upp seger efter seger.

– Jag tycker inte säsongen är så märklig. Det är så det ser ut ibland. Vi har ett annorlunda lag än förra säsongen, vi hade en tuff start med sjukdomar som snurrade i truppen och sen skador. Vi spelade långt in i serien med decimerat manskap. Grupputveckling och spelet då tar längre tid. Skadesituationen har varit mer hanterbar på slutet. Jag vet inte hur många vi hade borta ett tag. Det är såna saker som påverkar allting, berättar sportchefen och fortsätter:

– Vi har en bra juniorverksamhet och det är sånt som är positivt när man är i situationen som vi var i. Väldigt många har gjort bra ifrån sig. Skadeläget har förbättrats under hela vägen och vi har spelat bättre och bättre. Just nu är vi på ett bra ställe och spelar bra hockey. Det är tolv matcher kvar och mycket kvar att göra. Men jag tycker vi har spelat bättre och bättre.

Niklas Persson om uppbrottet med AIK

Mitt i segersviten kom alltså beskedet att AIK väljer att göra om i den sportsliga ledningen. Lars Johansson, Skellefteås gamla guldmakare, tar över efter ”Pajen”.

Hur ser du på det beskedet som kom?

– Det är inget konstigt överhuvudtaget. Det är positivt att Lasse kommer in och börjar jobba tidigt. På så sätt är det positivt att han kan komma in och börja relativt snart. Sen blir det tomt, det är människor jag tycker om att jobba med som jag inte ska jobba med längre. Det måste få landa lite till.

Beskedet kom lite från ingenstans för oss utanför klubben. Niklas Persson, som satt på ett utgående kontrakt, hade så klart haft en dialog med klubben under säsongens gång.

– Dialogen har varit helt okej. Det är inget där som var konstigt utan vi har haft en kommunikation under resans gång. De landade i sitt och jag landade i mitt och sen var det klart. Det som är jobbigt är att det tog slut väldigt snabbt. Säsongen är långtifrån klar och det finns mycket jobb att göra. Vi är på roadtrip och spelar fredag, söndag på bortaplan. Hur det blir efter det har vi inte rett ut men det blir ett abrupt slut.

Kommer du fortsätta ett tag till eller hur ser det ut?

– Det kommer jag inte göra. Jag har gjort en kort överlämning till ”Myran” och sen dyker det upp lite saker som jag måste ta tag i. Det blir en period av hård överlämning och det är grejer som ska göras. Rent krasst jobbar jag inte i AIK redan nu. Jag brinner för killarna och att vi ska göra en bra säsong och bra avslutning. Där är det mycket jobb kvar att göra.

Berättar om tiden i AIK: ”Ville inte summera innan säsongen är klar”

Totalt blev det alltså drygt ett och ett halvt år i klubben för Niklas Persson. Laget som sportchefen har byggt har däremot en vår kvar att spela. Där lagets form just nu tyder på att man mycket väl kan vara med och tampas om ett avancemang.

Hur hade du velat summera tiden i AIK?

– Jag vill inte summera innan den här säsongen är klar, det är svårt att säga nåt annat nu. Men första säsongen är vi nöjda med grundserien och en besvikelse i slutspelet. Mora var bra men jag är besviken hur vi själva presterade i den serien. Totalt var det mycket positivt. Jag lämnar ett AIK som, både sportsligt och organisatoriskt, är bättre än när jag kom in. Jag lämnar över ett AIK som är på en bra plattform framöver.

Laget har just nu nio raka segrar och fortsätter att avancera i tabellen. Frågan är hur långt Roger Melins gäng ska kunna ta sig när det blir dags för ett slutspel.

– Det är många om det och vi är definitivt inga favoriter. Vi ska göra bra prestationer och sen får vi se hur långt det räcker. Det är tolv matcher i grundserien som ska avklaras först och det vill vi göra på bästa sätt. Vad som kommer sen får vi ta då. Det är en otroligt viktig match i kväll (Oskarshamn borta).

Hur ser du på era chanser att gå upp?

– Det är många om det och det är ett lag som har hållit ihop hela säsongen och det är Karlskoga. Det är bara Karlskoga som har varit bra hela säsongen. Just nu är det laget att slå.

Det vill han jobba med framöver: ”Lite sugen på coachbiten”

AIK kommer nästa säsong alltså att ledas av Lars Johansson. Just nu är Roger Melin tränare men det mesta pekar på att det bara blir säsongen ut. Det kan därmed bli ett helt nytt AIK till nästa säsong.

Hur ser du på klubbens framtid?

– Det är jättesvårt att svara på. AIK är ett starkt varumärke och det är fantastiska supportrar runtomkring. Det är otroligt kul att jobba i AIK och det finns fantastiska möjligheter. Jag har så klart information hur de har jobbat under åren och hur hårt de jobbar för att få ordning på ekonomi och så vidare. Det är klart jag tror på AIK annars hade jag inte kommit hit från början. Det finns definitivt möjligheter för att ta klivet upp. En grym klubb och organisation.

För Niklas Persson återstår det nu att se vad som väntar. Där det återstår att se om det blir någon fortsättning inom hockeyn eller om ett liv på den civila sidan väntar.

– Jag får se faktiskt. Det är definitivt inget som är bestämt. Jag tycker att jobbet jag har haft nu sista åren är otroligt roligt. Det har varit riktigt kul att jobba I AIK och jag kan definitivt tänka mig en liknande roll och tjänst. Jag bollar lite idéer och är lite sugen på att ge mig in på coachbiten. Sen har jag fått erbjudande utanför hockeyn men där är jag inte riktigt just nu. Jag vill landa i det här och just nu känner jag att jag vill jobba inom hockeyn.