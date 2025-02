Succékedjans derbyrecept: ”Käkade schnitzel”

”Håll ögonen på den kedjan”, sade Roger Melin inför nedsläpp i stockholmsderbyt.

60 minuter senare hade Ljungman, Rudslätt och Tärnström avgjort till 8–4 för AIK.

– Det trodde jag verkligen inte när jag vaknade, säger Ljungman som hittat formen efter sin frånvaro.

Daniel Ljungman, Oliver Tärnström och Rasmus Rudslätt jublar under derbysegern. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



När AIK inte fick det att stämma under i serieinledningen syntes Daniel Ljungman oftare på Hovets läktare än på isen. Idag, i grundseriens sista stockholmsderby slog han till tre gånger om i lagets tolfte (!) raka seger.



– Jävligt skönt. Det var en sjukt rolig match att lira, mycket mål. Sen kanske vi släpper till lite för mycket bakåt, men överlag bara roligt, säger Ljungman själv till hockeysverige.se efter 8–4-matchen och fortsätter om sin hattrick-insats som även gav honom pris som matchens lirare:

– Det trodde jag verkligen inte när jag vaknade. Det är inte så ofta man gör det. Jag tycker ändå att jag ”steppat upp” under uppehållet och byggt lite självförtroende under träningarna, så det känns bra. Sen trodde jag inte att det skulle gå så här bra.



Hur tufft var det att sitta på sidan när resultaten dessutom inte var som önskat?

– Det har inte varit så roligt. Jag har aldrig varit med om att vara borta så här mycket. Det var något nytt, men det är klart man lär sig något av det också, med det där mentala också. Nu försöker jag bara tänka framåt. Jag tänker inte så mycket på det nu.



Derbymatchen var Ljungmans 16:e framträdande för säsongen efter hela 27 missade matcher. Ändå står han nu på åtta poäng, varav fem kommit de senaste tre.



– Det var egentligen bara att ta sig tillbaka så snabbt som möjligt. Jag visste att det var en viss tid så då var det bara att vänta på det och försöka köra så mycket rehab man kunde. När jag väl hade fått veta vad det var kan man inte gräva ner sig, berättar han och fortsätter:

– Det är kul att kunna bidra. Sen har jag inte varit helt nöjd med mina prestationer sedan jag kom tillbaka, men man får ha lite tålamod också. Nu känns det bra.

Melin: ”Håll ögonen på den kedjan”

Ljungman inledde matchen i en fjärdekedja tillsammans med Rasmus Rudslätt och Oliver Tärnström, men var inblandad i en hel del redan i den första perioden då 1–0 kom via en DIF-back. Något Roger Melin verkat vänta sig inför nedsläpp.



”Håll ögonen på den kedjan”, sade Melin, varför?

– Jag tycker att vi har varit bra på träningarna nu under uppehållet så det är väl kanske det. Vi har försökt bygga självförtroende där. Sen gick det ju bra. Jag gillar att lira med de grabbarna.



Bra gick det verkligen. Utöver Ljungmans hattrick klev Oliver Tärnström av isen med fem poäng (1+4) och Rasmus Rudslätt med fyra (1+3).



Vad har ni käkat inför för att komma ut så här?

– Vi käkade schnitzel idag till lunch, så vi kanske får fortsätta göra det.



Vad är det som gör den kedjan så bra?

– Vi försöker lira till varandra hela tiden och är bra med pucken. Det känns som att vi har hittat kemi. Vi är bra polare utanför också. Det klickar. Vi hoppas att det fortsätter.



Oliver Tärnström gläds även med sin lagkamrat och vän.



– Det känns riktigt bra. Kul för honom. Jag känner honom väldigt bra, även innan AIK. Det gick bra för honom på försäsongen så det var tråkigt att han haft massor av skador och sjukdom. Det har gått bättre och bättre ju fler matcher som gått, säger han till hockeysverige.se och fortsätter om kedjan:

– De satte ihop oss förra veckan där. Det har känts bra på träningarna. Jag tror att vi passar bra ihop. Vi är bra på olika saker och kan få ihop det på ett bra sätt. Det är lätt att hitta varandra på isen och lätt att prata med varandra. Det är väl det.