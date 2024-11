Lyfter under nya tränaren: “Annan typ av filosofi”

Nya tränaren Peter Elander har implementerat en mer nordamerikansk spelstil i SDE.

Det är något som kommer att passa laget, menar forwarden Lisa Johansson.

– Alla är jättetaggade, säger forwarden Lisa Johansson.

Black Friday på Hockeysverige!

Passa på – just nu får du ett årsabonnemang för endast 399 kr (ord. pris 659 kr).

Lisa Johansson har fått en ny tränare i Peter Elander. Foto: Ronnie Rönnkvist

Efter en tuff start i sin nya klubb har Lisa Johansson fart på grejerna. Spelet har lyfts flera nivåer och det börjar likna ”den gamla Lisa”.

Det mesta börjar sitta även om ännu inte den normala poängproduktionen riktigt är där. Så här långt har 32-åringen svarat för tre mål och totalt sju poäng på 16 matcher i SDHL. Trots den tuffa starten gör hon ingen hemlighet av att ha hittat hem och stortrivs med livet.

– Jag trivs väldigt bra här i SDE. Dessutom mår jag väldigt bra allmänt i livet just nu, säger Lisa Johansson till hockeysverige.se:

– För mig är väl Stockholm hem. Jag har känt under i alla fall senaste fem, sex åren att det är här jag kommer att bosätta mig efter karriären. Det har varit jättebra och njuter av livet just nu.

Skadedrabbad sommar

Det var en ganska jobbig sommar för Lisa Johansson.

– Jag känner att det har varit en lång uppstartssträcka. Jag slet med en skada under sommaren som var ganska allvarlig och tog lång tid. Det innebar också att jag inte kunde träna som jag ville under sommaren och var ganska inställd på att det skulle ta tid att komma i form, vilket jag tycker att jag börjar göra nu.

– Det har varit väldigt kul att bara kunna njuta av att spela hockey igen och ha roligt. Produktionsmässigt, om jag ska se till poäng och så vidare, är jag inte alls nöjd. Samtidigt måste jag acceptera att det skulle vara en lång uppstartssträcka eftersom jag inte varit tränad på samma sätt som jag brukar vara efter en sommar-fys.

Du som varit med en och annan säsong tidigare, känner du att med tålamod kommer också poängproduktionen komma i gång?

– Tålamod är något jag känt att jag behövt ha. Det är också vad som är så väldigt svårt som elitidrottare. Att ens försöka ha det ordet i sin vokabulär, säger Lisa Johansson med ett lätt skratt och fortsätter:

– Det är ingenting man direkt gillar, men samtidigt väldigt viktigt både individuellt som person och lag när man jobbar för någonting.

Lisa Johansson är inte nöjd med produktionen. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Peter Elander har tagit över: “Passat vår grupp jättebra”

SDE ligger inför fredagens matcher på en fjärde plats i SDHL.

– Jag tycker ändå att det varit bra till stora delar, men lite för mycket upp och ner. Det har inte varit att vi spelat bra i 60 minuter utan i 45. Ibland har vi spelat bra i 59:30, men släppt in mål i slutet på grund av bristande fokus eller vad det än kan ha varit.

– I det stora hela tycker jag ändå att vi har gjort det bra sett till vilket lag vi har på pappret. Samtidigt ska man aldrig vara nöjd innan man står där och har nått sitt mål. Då kan man få vara nöjd i någon vecka eller två innan man börjar jobba på nästa säsong. Vi vill alltid bli bättre.

Något överraskande har SDE knutit till sig Sveriges mest meriterade och uppskattade tränare på damsidan, Peter Elander. Han har nu jobbat inom verksamheten en dryg vecka.



– Det har bara påverkat laget jättepositivt. Han har kommit in med en annan typ av filosofi. Lite mer nordamerikansk hockey. Lite mer intensitet och annat sätt att spela.

– Jag skulle säga att det här har passat vår grupp jättebra. Alla har anpassat sig väldigt bra till det.

– Sedan är det klart att han kommer in mitt under en säsong och det ska förändras lite saker. Det här kommer ta tid. Här kommer det med tålamodet tillbaka. Man måste ha tålamod och veta att det inte kommer förändras över en natt eller vecka. Det är i februari och mars vi ska spela som bäst.

Peter Elander under sin tid som förbundskapten för Damkronorna. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

“Kan gå hur långt som helst”

Spelar SDE en med nord/syd-hockey nu?

– Ja, det har blivit så. Han kommer ändå från många år i Nordamerika där det spelas den typen av hockey. En mer intensiv hockey med mer skridskoåkning.

Hur har gruppen tagit sig an Peter Elander och hans syn på hur SDE:s ska spela hockey?

– Jättebra. Verkligen jättebra. Alla är jättetaggade och det har kommit in en ny röst. Jag har inte hört något negativt från någon i laget. Alla ser det jättepositivt, vill lära sig och framåt.

Har din roll förändrats något i och med att han klivit in som huvudtränare?

– Nej, det skulle jag inte säga. Inte hittills i alla fall.

Vad skulle du säga är styrkan i er grupp som ska ta er riktigt långt i ett eventuellt slutspel?

– En del i den styrka vi har är att vi är en väldigt tajt grupp utanför. Kan vi få det till att vi gör allt för varandra på isen så kan vi gå hur långt som helst, avslutar Lisa Johansson.