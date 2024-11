Svaret – om petningen: “Desperation och frustration”

Johan Södergran tog petningen på bästa sätt och tog MoDo till segern.

Nu ger den 25-årige forwarden sin syn på situationen i SHL-klubben.

– Det var kul att spela, få visa vad man går för och att jag ska spela, säger han till hockeysverige.se.

Johan Södergran jublar efter 1–1 mot Växjö (höger). Foto: Bildbyrån (montage).

I lördags gjorde Johan Södergran en smått sensationell comeback i MoDo.



Den 25-årige forwarden var tillbaka i laget efter petningen mot Örebro och visade direkt vägen. Inte bara med sitt mål, utan även med energi, vilja och fysiskt spel.



– Otroligt bra vinst, viktigt för oss att komma tillbaka. Vi har spelat bra på bortaplan, det är jäkligt skönt, säger han till hockeysverige.se under måndagen:

– För egen del var det bara att gå in och visa att jag inte ska vara på läktaren. Det var inte så mycket mer än att köra och visa att man vill spela varje match och verkligen vara med och hjälpa laget, fortsätter han sedan.



Hur kändes det att sitta vid sidan dessförinnan?

– Det är såklart inget man vill. Man vill ju vara med och hjälpa laget att vinna. Det var såklart frustrerande, säger Södergran och fortsätter:

– Vi har ju tagit in några nya forwards och det blev tajt om platserna. Sen var det jag som fick stå över. Det var inte så mycket mer än så. Det är ju hård konkurrens i laget. Det är som det är.



En av de som kommit in är Tyler Benson, vars matchstraff och avstängning öppnade för Södergran till mötet med Växjö. Själv menar dock Södergran att han inte tänkt på att det skulle vara just han som skulle få kliva åt sidan.



– Det var ärligt talat inget jag hade tänkt på. Nu blev det så, vilket såklart är frustrerande. Det är ingenting som man vill ska hända.



Var hittade du den energin mot Växjö, det kändes som att du hade bestämt dig?

– Ja, det var väl såklart lite desperation och frustration över hur läget var innan. Det var kul att spela, få visa vad man går för och att jag ska spela. Det var där energin kom ifrån.

En match kvar av avstängningen: “Jag ska bara fortsätta”

Södergrans 1–1 tidigt i den andra perioden var livsviktigt för MoDo i mötet, men även om han inte hade gjort mål hade tongångarna varit av samma karaktär.



– Verkligen svar på tal efter att ha varit petad, sade exempelvis TV4:s expert Almen Bibic i sändningen av mötet.



Den energi Södergran bidrog med lyftes även som en symbol för det bottenlaget saknat i SHL-inledningen.



– Jo, det känns bra. Jag tycker att vi lite trappade upp det vi gjorde mot Frölunda, i att var noggranna med pucken. Alla “chippade in” väldigt bra och åkte mycket skridskor. Det var något som jag tyckte alla gjorde under matchen och därför vi vann. Vi var lite mer desperata och hade en jäkla bra inställning inför också, säger han själv.



Nu återstår en match av Tyler Bensons avstängning. En match (mot Leksand) där Södergran kan få möjligheten att imponera igen.



– Såklart tråkigt för honom att få en avstängning precis när han kommit in. Det är olyckligt och jag vet inte ens om det skulle ha varit det heller (en avstängning). Det är tur att vi har många bra forwards. Vi får köra på och sen blir det kul när han kan komma tillbaka, säger Södergran.



Vad ska du göra för att hålla kvar platsen?

– Jag ska bara fortsätta spela mitt spel, fortsätta jobba hårt över hela banan och vara noggrann i alla zoner. Då kommer det att gå bra