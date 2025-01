Efter vinsten över Finland i premiären av U18-VM blev det förlust med 3-0 mot USA efter en mycket stark prestation.

Till matchens lirare utsågs Maja Helge som storspelade i målet. Det efter att även storspelat mindre än 24 timmar innan mot Finland.

– Jag tycker att vi gjorde en väldigt bra match. Vi gick, tävlande och visade dom att vi var där för att vinna, säger Maja Helge till Hockeysverige.

– Det kändes bra i morsec. Vi hade en bra återhämtning i går kväll och fick i oss ordentligt med mat. Dessutom har jag sovit bra, så det var inga problem, berättar Maja Helge för hockeysverige.se.



Sverige inledde matchen mot USA på ett mycket fint sätt och höll spelet väl uppe under första två perioderna.



– Vi höll matchen väldigt jämn och skapade också en hel del. Jag tycker att vi spelade på det sättet vi ville.



I början av tredje perioden blev svenskorna rejält tillbakatryckta.



– Vi fick även ett boxplay mot oss i början så USA fick del zon-tid. Så kan det bli stundtals i matcher, att man hamnar lite mer egen zon.

– Jag tyckte att vi ändå gjorde det väldigt bra. Det var ingen som började hänga med huvudet utan vi krigade hela vägen. Sedan tog vi tag i det.

Maja Helge under en turnering i våras

Photo: Aron Broman / BILDBYRÅN / COP 341 / AM0030

Hur ser du på era sista fem minuter i matchen då ni ägde matchen och var nära att reducera?

– Klart att det var kul att äga puck lite också. Jag tror att vi alla var sugna på att få in en puck, spräcka nollan. Jag tycker att vi körde hela vägen och har en god stämning i hela laget.



Maja Helge utsågs till matchens lirare av IIHF.



– Jag tycker att jag gjorde en bra match. Stundtals hade jag mycket skott mot mig. Sedan hade vi pucken ett tag och då var det lugnt, men jag är nöjd med min prestation.



Var det stor skillnad som målvakt att möta Finland jämfört med USA?

– Det var två väldigt bra lag vi mötte. Om vi tar dom här två matcherna var det mer kontinuerligt med skott när vi mötte USA.

– Annars tycker jag inte att det var någon större skillnad. Hur klyschigt det än låter gäller det bara att ta pucken oavsett vilket motstånd är. Det är var det går ut på att vara målvakt.

– Klart att USA är ett väldigt duktigt lag med många skickliga spelare, men principen är ändå densamma och inte så stor skillnad i mitt spel.



I sista gruppspelsmatchen, som spelas på tisdag, möter Sverige Japan.



– Det gäller bara att gå ut, köra och spela vårt spel. Försöka ta med sig så mycket fördelar som möjligt in i slutspelet och fortsätta ha en go känsla i gruppen.



Vad blir nyckeln om ni ska vinna över Japan?

– Att fortsätta spela vårt spel. Ta vara på chanserna vi skapar och följa vår gameplan över 60 minuter. Det är vad vi ska fokusera på.



Med tanke på lagets prestation idag, hur sugen är du på att möta USA i ett slutspel?

– Klart att jag är väldigt sugen på det. Idag var det en jämn match där ute. Vi vet att USA är bra, men också att vi är väldigt bra. Allt kan hända, så det skulle vara kul att möta USA i ett slutspel och visa.



Trots förlust, gav matchen en självförtoendeboost?

– Ja, såklart. Vi ser det som en bra prestation av hela vårt lag. Jag tror att alla som sätt matchen är med på noterna att det var en väldigt jämn match.



Match i går, tidig uppstigning idag (matchen började 10 lokal tid) och match, hur mår kroppen nu?

– Jag mår bra fortfarande, avslutar Maja Helge med ett skratt.