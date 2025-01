Hävelid: ”Han är väl värd den här platsen”

Axel Sandin-Pellikka får chansen att debutera i Tre Kronor under Beijer Hockey Games.

För hockeysverige.se förklarar Magnus Hävelid varför – och kommenterar landslagstruppen.

– Det jag tror kommer ta honom långt och göra att han blir en viktig spelare i Detroit, säger inhopparen inför hemmaturneringen.

Magnus Hävelid (framför Pellikka) under tisdagens pressträff inför Beijer Hockey Games. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det blir alltså Magnus Hävelid som kommer coacha under Beijer Hockey Games i Globen kommande vecka. Idag presenterade Sam Hallam den trupp Hävelid har att jobba med under turneringen.



– Vi roterar hela landslagsledningen så när vi diskuterade med Sam utifrån det perspektivet är det deras playbook, säger Magnus Hävelid till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi pratar om det här med neråt så det känner jag mig ganska bekväm. Annars kan det vara svårt att bara gå in så här vid ett tillfälle. Sedan är jag kanske lite annorlunda som person än vad han är.

– Det är ändå Sam som tagit ut truppen. Han kommer vara med på uppstarten och lägger lite feedback från det som varit under hösten. Vad det är vi ska trycka på nu. I grunden tycker jag bara att det är väldigt stimulerande och roligt.



Målvakter: Linus Söderström och Arvid Holm.



Stefan Ladhe:

– Linus Söderström har en bra nivå och levererar i stort sett varje gång han spelar. Den här säsongen har han haft det tufft på så sätt att han inte haft någon avlastning eftersom Skellefteå haft skador på Gustaf Lindvall i omgångar. Linus är såklart en jätteviktig spelare för Skellefteå. Ställs inför svårare situationer den här säsongen eftersom deras försvarsspel inte varit som det brukar.

– Jag tycket att det är jättekul att Linus är med i landslaget. Han var med i Karjala förra året, men blev skadad efter första matchen så han har bara gjort en landskamp tidigare.

– Arvid spelar mer och mer. Blir mer och mer viktig för Rögle. Det är inget konstigt eftersom han spelat i Nordamerika under några säsonger och det tar en stund innan man kommer in i det svenska spelet igen. Lär sig sitt nya lag och så vidare.

– Han har hjälpt Rögle att ta många viktiga poäng under egentligen en ganska lång tid. Två bra målvakter från SHL.

Pellikka debuterar i Tre Kronor – efter JVM

Bland backarna sticket såklart Axel Sandin Pellikka ut. En spelade Magnus Hävelid hade med vid Junior-VM tidigare i år.



– Jag tycker att han är väl värd den här platsen. En bra signal till hockeysverige, säger Magnus Hävelid till hockeysverige.se och fortsätter:

– Han har haft en fantastisk säsong. Jag har haft förmånen att ha med honom under tre JVM och han har utvecklats mycket som person, ishockeyspelare och i ledarskapet.

– Alla här har en bra tävlingsnivå, men jag tycker att han har en hög lägsta nivå i det. Klart att folk försöker provocera, men han har ett bra ”mind set” och tål mycket. Med det kan han hela tiden hålla en hög nivå i sitt spel.

– Han är väldigt spelskicklig, men har även utvecklat sitt defensiva spel väldigt mycket, så idag är han en bra allroundback. Han gör andra bra oavsett om det är träning eller match. Det är sällan man ser honom slå en dålig pass. Det är alltid hög kvalité i genomförandet också, vilket är det jag tror kommer ta honom långt och göra att han blir en viktig spelare i Detroit.



Övriga backar: Klas Dahlbeck, Henrik Tömmernäs, Gabriel Carlsson, Mattias Norlinder, Lukas Bengtsson, Filip Berglund, Tim Heed.



Magnus Hävelid:

– ”Gabbe” har jag faktiskt tagit upp i LHC en gång i tiden. Sedan drog han över till Nordamerika, men är nu i Schweiz. Han har haft en bra utveckling nere hos (Dan) Tangnes och kompani.



En annan relativt ny back i Tre Kronor är Mattias Norlinder.



– Norlinder har jag inte jobbat med så mycket, men hade bra koll på honom i och med att jag hade 00:orna mycket. Han har varit över i Nordamerika, kommit hem och haft en fin säsong i MoDo.

– ”Gabbe” och Norlinder är två skickliga backar, men helt olika profil och det ska bli kul att få bekanta sig med dom igen lite mer ingående.

Axel Sandin-Pellikka efter förlusten i bronsmatchen mot Tjeckien under JVM 2025. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

Förväntningarna: ”Kommer vara revanschsugna”

Forwards: Max Friberg, Simon Ryfors, Dennis Everberg, Marcus Sörensen, Christoffer Ehn, Fredrik Olofsson, Lias Andersson, Oscar Lindberg, Anton Bengtsson, Oskar Steen, Filip Hållander, Jonathan Dahlén, Jesper Frödén, Jacob de la Rose,



Är det dags att Jonathan Dahlén ska få sitt internationella genombrott?

– Jag hoppas att flera ska känna att dom får ett internationellt genombrott. Jonte har varit fantastiskt bra så länge. Jag hoppas att han känner att det är ett bra tillfälle att komma in, utifrån att han haft lite medvind i Timrå, och får göra en bra turnering.



Vilka förväntningar ska vi ha på det här svenska laget?

– Nu kommer jag få bra hjälp i uppstarten av Sam utifrån deras höst. Det blir viktigt för oss i ledargruppen som kommer in, att vi tillsammans kan lägga ribban.

– Jag tror också att dom som varit med under hösten, utifrån resultaten, kommer vara revanschsugna. Också att få komma in i en nyrenoverad Avicii Arena med mycket folk. Dessutom har vi ett VM som kommer. Många spelare vill göra ett bra avtryck för oss, men också Sam och den lagledningen. Även för sig själva och svenska folket. Jag hoppas att det ska bli den bästa turneringen och att vi vinner.