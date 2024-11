Elin Magnusson: “Skolan följer med på hockeylägren”

Svenska Ishockeyförbundet har tagit ett initiativ där skolan följer med juniorlandslagen på lägren.

Hockeysverige har pratat med både spelare och ledare som hyllar deras initiativ.

– Jag tycker det är superbra av hockeyförbundet att man visar på det holistiska, att man ser hela människan och förstår att det har betydelse för spelarens prestation och karriär, säger ex-fotbollsspelaren Elin Magnusson som är pedagog i satsningen.

Svenska Ishockeyförbundet har tagit ett initiativ där skolan följer med juniorlandslagen på lägren. Något som förekommit i andra sporter, men för ishockeyn har det under veckan varit första gången. Elin Magnusson, tidigare allsvensk fotbollsspelare för KIF Örebro, är den pedagog som varit med på U18-landslagets läger och turnering i Haninge.



– Förra året, då Svenska Ishockeyförbundet hade sin årliga konferens, bjöd dom för första gången in representanter från alla NIU-skolor i Sverige. När man under dagen satt i små grupper pratade man om hur man skulle få till ett bra samarbete mellan hockeyn och skolan, berättar Elin Magnusson och fortsätter:

– Då väcktes den här idén med att ha med pedagoger på turneringar eller mästerskap. Alla NIU-skolor var positiva till det. Svenska Ishockeyförbundet visade handlingskraft och nappade på idén. Det här var via Mikael Rundgren.

– Jag tror att hockeyförbundet står för kostnaderna här, men skolorna tillsätter pedagogerna så jag har min vanliga lön.



Det är inte bara på tjejernas U18-landslagets läger det här testats den här vecka.



– Nej, det är tre läger som sker i princip samtidigt. Jag är med här. Jonas Liv från Gävle är med U17 i Kanada. Sedan är det U18-killarna som också kommer att ha med sig en pedagog.

– Det här gången är det alltså tre olika skolor representerade i projektet och här med U18-landslaget är det alltså jag från Idrottsgymnasiet i Örebro.





Vad ligger bakom att Svenska Ishockeyförbundet valt att göra den här satsningen?

– Det är för att underlätta, i det här fallet, tjejernas helhet. Självklart är det svårt att få ihop det med gymnasiestudier och vara elitidrottare, vilket tjejerna här i U18-landslaget är. Det är dubbla karriärer det handlar om. Att då vi på det här sättet då kan underlätta deras skolarbete.

– Jag tycker det är superbra av hockeyförbundet att man visar på det holistiska, att man ser hela människan och förstår att det har betydelse för spelarens prestation och karriär.



Elin Magnusson kommer alltså från NIU i Örebro där hon till vardags jobbar som pedagog.



– Jag är utbildad gymnasielärare, utbildad på matematik och naturkunskap, men är också fotbollstränare.

– Dessutom har jag förut jobbat åt Svenska Fotbollsförbundet och flicklandslag i liknande team. Det var också därför, när det här dök upp att vår skola skulle ha en representant, jag var önskad att vara med.

– Nu har vi ingen representant från vårt gymnasium här, men vi har flera NIU-killar som är i väg på andra landslagen. Jag är mentor för några hockeyspelare så jag känner till den här verkligheten. Att få ihop lägerverksamhet, träning och skola.

Elin Magnusson hjälper tjejerna med studierna

Rent konkret, hur ser din roll ut på ett läger som den U18-landslaget har här i Haninge?

– Efter den här intervjun ska vi ha ett studiepass på två och en halv timme. Tjejerna har i förhand gått runt till sina lärare och fått i ifyllt i olika ämnena vad dom ska jobba med för att kunna vara i fas.

– Så kan det komma att se ut och tjejerna kommer jobba med olika ämnen. Några med svenskan, andra med matten och så vidare.

– Det är också några av tjejerna som alldeles strax ska påbörja en examination där jag haft kontakt med deras undervisande lärare. Det handlar om att dom ska göra sin analys som man beräknar tre, fyra lektionstimmar till. Då kan tjejerna i stället göra det på distans med mig.



Du är en ”vanlig” lärare i det här sammanhanget?

– Ja, det är jag. Jag är på studiepassen, ser till att tjejerna gör vad dom ska, samordnar och hjälper till med dig jag kan.

– Andra dagarna, när vi inte har något studiepass, försöker jag underlätta för teamet. Göra andra bättre med vad jag kan. Ibland kan det vara att hålla sig undan och andra gånger att bära trunken eller blanda sportdryck, skrattar Elin Magnusson.



Hur har skolorna svart på det här initiativet?

– Jag har haft direktkontakt med en skola där både rektor och pedagog hört av sig under lägret. Den feedbacken har varit jättepositiv. Andreas (Karlsson), Förbundskaptenen, hade kontakt med någon innan lägret. Även där var det en jättepositiv feedback.

– Jag tänker att om det här blir återkommande så tror jag att det är ett bra verktyg för att minska tjejernas totala stress. Det är inte bara att få ihop allt.



Borde vi få se mer av liknande samarbeten, skola, idrott elev?

– Ja, jag hoppas att det här inte är en engångsföreteelse och tycker att andra specialidrottsförbunden kan ta efter det här lite grann.

– Jag har förut jobbat med fotboll. Vi har inte haft med pedagoger där, men på flicksidan har vi alltid haft studietid på scheman. Tyskland har exempelvis alltid pedagoger med sig, så det är inte en helt ny företeelse, men nytt inom svensk hockey.

– Det visar på ett jättebra signalvärde i att man bryr sig om ungdomarnas helhet, avslutar Elin Magnusson.

Jordine Heller är en av spelarna i U18-landslaget och som ser det här som en bra möjlighet att kombinera sina studier och hockeyn på ett bra sätt.



– Jag tycker det är bra. När vi var i Tjeckien senast hade vi inte det här. Då blev det mycket att sitta med dom jag delade rum med och pluggade. Jag tror att det kommer bli lite lättare med Elin.



Selma Karlsson:



– Det ger en mindre stress då jag kommer tillbaka till skolan. När jag är här missar jag annars en hel vecka i skolan och då är det skönt att ha gjort lite skolarbete i alla fall.