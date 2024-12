Efter tuffa säsongen – drömmer om VM

Tilda Edsman valde att stanna kvar i AIK trots degraderingen till NDHL. Nu drömmer talangen om en plats i truppen till U18-VM.

– Klart att jag går runt och är lite nervös och hoppas jag ska komma med, men vi får se, säger 17-åringen till hockeysverige.se.

Tilda Edsman. Foto: Ronnie Rönnkvist

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)



När AIK spelade sig ur SDHL i våras valde i alla fall en av lagets talanger, Tilda Edsman, att stanna i klubben. Något som varit positivt för hennes fortsatta utveckling. Tidigare under säsongen fick hon chansen i U18-landslaget och den här veckan är hon i väg till Finland för turnering med samma landslag. Det i en jakt på en plats i stundande U18-VM-truppen.



– Att fått vara med i U18-landslaget har betytt jätte-, jättemycket för mig den här säsongen. Just att jag hade en tuff säsong förra säsongen, att då få bekräftat att jag är duktigt. Det var väldigt skönt för mig, berättar Tilda Edsman när hockeysverige.se träffar henne för en intervju i cafeterian på Ulriksdals IP (Ritorp) i Solna.

– Jag har märkt efter senaste samlingen i Haninge att jag fattade ”okej, jag är bra” och fick verkligen det bekräftat där. Jag började ta för mig mer och vågade hålla i pucken lite längre.



Hur var det att stå med landslagströjan på sig och lyssna till nationalsången innan matcherna?

– Det var häftigt. Jag fick lite gåshud och man kändes sig stolt. Det var lite sjukt när jag fattade att jag var där.



Under turneringen i Haninge spelade hon i samma kedja som Djurgårdens Linn Mattsson.



– Det gick bra. Vi har spelat med varandra förut också och är samspelta. Vi är dessutom ganska lika med hårt jobb och fysiskt spel. Jag kände mig trygg att spela med Linn.

– Vi hade Miranda Lindström som center, vilket också var skönt eftersom även hon är en hårt arbetande spelare.

“Blev väldigt inkluderad fast jag är tjej”

I och med att Tilda Edsman nu ånyo är på U18-turnering är hon såklart högaktuell för spel även i U18-VM.



– Jag försöker att ha mest fokus på turneringen vi ska ha nu. Visa vad jag går för och vinna alla matcher.

– Klart att jag går runt och är lite nervös och hoppas jag ska komma med, men vi får se.



Vad krävs det om du ska ta dig till U18-VM?

– Att göra det jag är bäst på. Hårt jobb, mycket skridskoåkning och göra så gott jag kan.



Moderklubb för 17 åringen är Ekerö IK. En klubb som även fostrat bland andra Leksands Linnea Horn.



– Mina storebröder (Daniel Bolin och Tommy Lind) spelade hockey. Jag såg upp till och ville spela med dom.

– Största anledningen var ändå att jag spelade fotboll i Ekerö IK och hade några killkompisar som sa till mig att fotboll var töntigt och hockey mycket coolare, säger Tilda Edsman med ett lätt skratt och fortsätter:

– Då började jag också spela hockey eftersom jag ville bevisa att jag också var cool. Jag tror att jag var sju år då. Då spelade jag med killarna, men även lite med flicklaget.



Hur många tjejer var med i flicklaget?

– Vi var inte så många till en början. På senare år har Ekerö byggt upp så man blivit en väldigt stark flickförening. Just nu är det väldigt många tjejer som spelar där.

– Det var en väldigt bra tid och med bra tränare. Vi satsade ganska mycket under senare åren, vilket fungerade bra för mig.

– Jag blev väldigt inkluderad fast jag är tjej, vilket jag hört andra haft problem med tidigare. När jag ser tillbaka har jag bara fina minnen därifrån.

Tilda Edsman. Foto: Ronnie Rönnkvist

Tilda Edsman gick från Ekerö till AIK

Har du fler intressen än hockey?

– Det var främst hockey och fotboll. Sedan spelade jag lite gitarr, men det slutade jag med eftersom jag inte hade tålamod till det.



Kan du spela gitarr?

– Helt okej…



Har du uppträtt för laget?

– Nej, det har inte hänt ännu, säger landslagsforwarden med ett leende.



När det blev dags för juniorhockey valde hon att flytta över till AIK:s juniorverksamhet.



– Ekerö skulle inte ha något U16-lag utan bara J18. Då testade jag att köra en träningsmatch med J18, men kände att det inte funkade. Killarna var alldeles för stora och jag för liten.

– Det blev att vi kontaktade AIK när Anna (Borgqvist) och Denise Husak Asp var här, så året innan jag skulle börja nian började jag i AIK. Sedan har det blivit att jag fortsatt eftersom det känns som en trygg miljö.



Hur var omställningen att gå från Ekerö till AIK?

– Vi hade en tränare i Ekerö som heter Jakob Bäckström och som var väldigt seriös. Vi hade fys varje is-pass, satsade och så vidare, vilket gjorde att det inte var jättenytt för mig att komma hit. Dessutom hade jag varit med i TV-pucken tidigare och visste lite innan hur det fungerade här.

– Klart att det var nytt att enbart köra med tjejer, men samtidigt tyckte jag att det var lite skönt eftersom det var en bra nivå.

Mentala träningen: “Tryckte ner mig själv”

Tilda Edsman debuterade i AIK:s A-lag redan under förra säsongen. Då blev det åtta matcher, men inga poäng.



– Jag hade en ganska tuff säsong rent personligt. En personlig dip. Mest i hockeyn. Jag kände inte att jag presterade som jag ville. Det blev en liten chock för mig med NIU. Att det tärde mer på kroppen än jag trodde att det skulle göra. En omställning.

– Sedan var det… Jag vet inte varför, men jag hade ett dåligt självförtroende och tryckte ner mig själv.



Idag har hon kommit ifrån den dåliga självkänslan hon bar på under förra säsongen.



– Ja, idag är det mycket bättre. Jag har pratat lite med en mentalcoach på skolan och hittar nycklar för att komma runt det. Kunna se ”Okej, nu gjorde jag ett misstag. Jag får göra det bättre nästa gång.” I stället för ”Fan, det här misstaget vill jag inte göra om. Jag är dålig…”

– Nu höjer jag mig själv och tänker ”Det här händer alla”. Och sedan lägger jag det bakom mig och glömmer.



Samtidigt gick det dåligt för AIK i SDHL där poängen uteblev, blev tränarbyte e t c.



– Klart att det var tufft, men jag var inte en jätte-, jättestor del av SDHL-laget. Jag spelade några matcher och var med på de flesta träningarna.

– Även om det såklart var tufft var det även väldigt lärorikt att få vara i den miljön. Någon gång kommer man som hockeyspelare hamna i den miljön. Det är skönt att få vara med om det så pass tidigt så jag är beredd på det när jag blir äldre.

– Samtidigt gick det väldigt bra med juniorerna. Vi tog silver i SM, så där kunde jag hitta styrka och självförtroende.

Tilda Edsman: “Hela laget är eniga om att det var väldigt jobbigt”

AIK ställdes i kval mot Skellefteå och förlorade.



– Vi (juniorerna) hade match samtidigt och efter matchen kom vår tidigare tränare, ”Lillen” (Christian Yngve) in och sa att vi hade åkt ur. Vi som gick vårt första år på NIU blev väldigt ledsna eftersom vi trodde det skulle påverka, men jag har förstått nu att det inte påverkat så himla mycket.



Tidigare i år fick Tilda Edsman och hela hockeysverige beskedet att Christian Yngve gått bort.



– Jag tror hela laget är eniga om att det var väldigt jobbigt. Först blev jag nog mer chockad eftersom jag fick reda på det via Instagram. Det var verkligen ”oj…”

– Jag ville veta att det stämde så vi ringde runt och kollade även med ”Älgen” (Lennart Älgekrans) och det stämde. Jag blev väldigt ledsen, men insåg egentligen inte förrän begravningen att ”Lillen” verkligen var borta.



Hur upplevde du begravningen?

– Den var sorglig, men samtidigt var det skönt att få säga ett ordentligt ”Hej då”. Det var svårt att hålla tårarna inne och jag grät ganska rejält.

Tilda Edsman. Foto: Ronnie Rönnkvist

AIK och Tilda Edsman har kontrakt resten av säsongen

Trots att AIK åkte ur SDHL valde hon alltså att stanna kvar i AIK.



– Jag går en tuff linje i skolan, natur, så det blev ganska självklart. Pappa sa också att jag skulle satsa på skolan samtidigt som NIU här är jättebra.

– Jag är jättenöjd med hockeygymnasiet. Speciellt med att jag får köra med killarna. Att det inte bara är sex tjejer själva i en ishall. Det är bra upplägg och jag ville testa det den här säsongen. Jag fick då ett ettårskontrakt och det har känts bra hittills.



Tilda Edsman har så här långt säsongen 2024/25 svarat för fyra mål och totalt åtta poäng på elva matcher för AIK i NDHL.



– Det har gått helt okej, men går att förbättra.



Vad kan förbättras?

– Målskyttet.



Är målet att gå upp direkt med AIK?

– Just nu tror jag AIK har en tre- till fyraårsplan där klubben ska jobba med den här ungdomsstommen, vi som vunnit SM-silvret. Så ser nog deras plan ut, men jag har inte en jättebra koll.



Hur länge kan du själv spela i NDHL utan att sticka upp till SDHL för att fortsätta utvecklas?

– Jag vet inte. Jag har mest fokus på nuet. Målet framåt är att komma så lång som möjligt i allsvenskan, försöka komma med till U18-VM och köra så bra som möjligt på fyranationersturneringen, avslutar Tilda Edsman.