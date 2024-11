Supertalangen jagas av SDHL-klubbar: “Många tuffa val”

Ebba Hesselvall var TV-puckens stora stjärna och debuterade i veckan i U18-landslaget – som dubbelt underårig. Nu är det också en kamp om hennes underskrift bland SDHL-klubbarna.

– Det såklart bara kul att dom visar att dom vill ha mig och tycker att jag är en bra spelare, säger SSK-talangen till Hockeysverige.se.

HANINGE (Hockeysverige.se)



Det har varit mycket intervjuer kring Södertäljes Ebba Hesselvall under senaste veckan. Inte minst från både TV och hockeysverige.se genom hennes fina insatser under TV-pucken. Under sina tre TV-pucks-turneringar har hon totalt svarat för 35 mål och 62 poäng på 23 matcher. Hon hann lagom slumra till i soffan hemma i Södertälje efter framgångarna innan det var dags att packa om väskan och åka till Haninge för att kliva in i U18-landslaget.



– Jo, men jag är lite sliten, men jag har försökt återhämta mig så bra som möjligt med mycket mat, sömn och vätska, säger Ebba Hesselvall med ett leende då hon slår sig ner för en intervju i hotellobbyn där U18-landslaget bor under turneringen i Haninge söder om Stockholm.



Vad är tuffaste biten, det fysiska eller mentala?

– Det fysiska.



Ebba Hesselvalls Södermanland förlorade finalen i TV-pucken mot Västergötland. Givetvis något som svider rejält hos 15-åringen.

– Det var såklart jättetufft eftersom vi hade ledningen och matchen, men tappade den. Sedan fick dom ett friläge med elva sekunder kvar av overtime och avgjorde. Jättetråkigt och tomt…



Hur svårt har det varit att ladda om för spel i U18-landslaget?

– Det har ändå varit lätt. Jag kom hem lite snabbt på söndagen, packade om och sedan åkte jag hit under måndagen.

– Det är jätteroligt att få den här chansen. Speciellt med äldre spelarna, att man tror på mig och jag får dom här utmaningarna.

Hockeysläkten Hesselvall

Ebba Hesselvall har två syskon och två kusiner som alla spelar eller har spelat hockey i SSK.



– Mestadels av tiden är det bara hockey. Vi var in till ishallen redan då vi var små, jag och mina syskon, för att kolla på kusinerna.

– Det är bara jag av oss som är tjej, men jag har alltid sett upp till dom så det har bara varit kul. Dom har också betytt väldigt mycket för mig, visat hur dom blivit så pass bra så jag har alltid velat bli som dom.

– Vi hänger inte så jättemycket vid sidan av, men när vi träffas i Scaniarinken hälsar vi och snackar lite, så jag skulle ändå säga att vi ändå är rätt så tajta.

Varför valde du att satsa på just hockeyn?

– Jag tyckte det var roligt och vi var ett härligt lag samtidigt som det var kul med all tävling.

– Jag spelade även fotboll, men slutade med det nyligen. Sedan har jag även spelat innebandy och basket.



Den här säsongen har Ebba Hesselvall klivit in i seniorhockeyn med spel i NDHL med Södertälje och som hon tagit den ligan med storm.



– I början var det lite nervöst, men det var bara riktigt kul.

Succén i NDHL: “Trodde jag verkligen inte”

Kände du tjejerna i laget innan du fick kliva upp i damlaget?

– Ja, det gjorde jag eftersom jag var uppe och tränade med dom ganska mycket redan förra säsongen. Alla där har tagit emot mig väl.

Under sina sex första matcher i NDHL har hon som 15-åring svarat för elva mål och totalt 20 poäng. Med det ligger hon också högt upp i seriens poängliga.



– Jag har kommit i gång rätt så bra. Dessutom har jag spelat med duktiga personer som passat fram till många av mina mål och vi spelar bra tillsammans.

Foto: Sara Damne / Bildbyrån. Hesselvall under TV-pucken.

20 poäng så här långt, är du själv överraskad?

– Ja, det trodde jag verkligen inte skulle hända när jag fick kliva upp på den här nivån.



Hur ser du på lagets prestation så här långt?

– Jag tycker att vi gjort det riktigt bra och vunnit alla matcher, så idag är vi obesegrade.

– Jag tror också att vi har goda möjligheter att gå hela vägen eftersom vi är en stark grupp med duktiga spelare.

Ebba Hesselvall jagas av större klubbar

Ebba Hessevall går i nionde klass och ska nu välja gymnasium, men hon har ännu inte bestämt vilken skola och lag det kommer bli.



– Det är många tuffa val, men jag har inte bestämt mig ännu. Vi får se vad det blir. Jag känner ingen stress, men under mina tre år på gymnasiet vill jag ändå ha spelat någonting i SDHL.

Är det många klubbar som hört av sig efter dina framgångar i TV-pucken?

– Ja, nu har det varit några fler lag som hört av sig. Det såklart bara kul att dom visar att dom vill ha mig och tycker att jag är en bra spelare. Det blir, som sagt var, tuffa val men det är Södertälje som gäller nu, avslutar Ebba Hesselvall med ett leende