De får kvala – enligt experten: ”Klockan tickar”

Är det kört för HV71? Kan MoDo lyfta? Behöver Linköping vara oroliga? Kan Örebros drag ge effekt?

Staffan Kronwall, expert på TV4, ger sin analys av slutspurten i SHL – och vilka som till slut får spela ett kval.

– Det är nog en av dom sämre perioder jag sett ett lag prestera den här säsongen, säger Kronwall till hockeysverige.se.

Staffan Kronwall. Foto: Ronnie Rönnkvist.

HV71, MoDo, Linköping, Örebro… Fighten om att undvika negativt kval går in i ett slutrace. Efter 44 av 52 spelade omgångar har HV71 48 poäng, MoDo 53 poäng, Linköping 55 poäng, Örebro 57 poäng. (Se tabellen här).



Staffan Kronwall är idag expertkommentator på TV4 och hockeysverige.se bad om hans analys av det som komma skall. Och första frågan blev naturligtvis om det nu är kört för HV71.



– Nej, det är det inte, men klockan tickar ju. Jag vet inte om det undgått någon men deras fyra sista matcher på säsongen, det är lite långt att blicka dit, men då möter HV71 Örebro, Linköping och MoDo. Sedan har man även en match mot Färjestad.

– Där har du ganska många poäng HV71 kan hämta in, men det gäller att de inte halkar för långt efter.

– Jag tror inte att det är kört även om det ser mörkt och dystert ut här och nu vill jag inte slå fast något jag gjort tidigare och hamna i den fällan igen.



Hur tänker du kring HV71:s prestationer under 2025?

– De har hittat en formsvacka. HV71 levde på ett fantastiskt powerplay och målvaktsspel under en period. Nu har dom killarna blivit lite kalla. Nu var han lite svag i senaste matchen, men annars är det Jonathan Ang som gjort mycket på egen hand. (Henrik) Borgström har varit ganska kall senaste tiden liksom egentligen alla i offensiva leden.

– Om jag ser till matchen mot Frölunda ger man upp alldeles för enkelt. Där är det (Frederick) Dichow som håller laget kvar i matchen. Man ger bort alldeles för mycket puckar. Jag tror att HV71 behöver hitta ett sett, ungefär som MoDo, att ge sig själva procentuell bättre förutsättningar.

– Man har svårt att göra det här över tid. Dom hade en tiominuters period i andra perioden som till och med var bra. Där spelade dom tajt och snålt, men efter HV71 gjort 1-0 genom (Oscar) Fisker Molgaard börjar man bjuda på grejer. Till slut straffar sådant sig, vilket det också gjorde.

Tanner Kero och Joseph Laleggia deppar efter torsdagens 1–2-förlust mot Frölunda. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

Oron för MoDo: ”En av dom sämre perioder jag sett”

MoDo kommer till lördagens hemmamöte med Brynäs efter två raka uddamålsförluster mot Leksand.



– Det var en otroligt svag första period från MoDo uppe i Ö-vik i lördags mot Leksand. Jag var där och jobbade på plats och det här är nog en av dom sämre perioder jag sett ett lag prestera den här säsongen. I alla fall första 13-15 minuter.

– Man kan vrida på det och säga att Leksand var superbra, men i det här fallet skulle vill jag nog påstå att det var MoDo som var svaga. Killarna hade till och med svårt att lägga passningar på bladet till varandra.

– MoDo spelade upp sig i den matchen och gav sig själva en chans att vinna. Dessutom var (Lassi) Lehtinen bra i målet, men MoDo förlorade snöpligt med två sekunder kvar.

– På det en svag insats i torsdags igen mot Leksand som trivs i ”back to back-matcherna”. Leksand är enda laget som spelat tre ”back to back-matcher” och vunnit samtliga.



Som MoDo-supporter, jag antar att man behöver vara orolig.

– Ja, absolut. Det finns fyra lag som jag tror har en klump i magen. Vars supportrar mår dåligt varje dag när dom vaknar och inser att man är någonstans mellan himmel och helvete. MoDo är definitivt ett av dom.

Lukas Jasek deppar efter torsdagens 2–3-förlust mot Leksand. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Behöver Linköping vara oroliga?

Linköping ligger just nu på en elfte plats med bara två poäng ner till kvalplats.



– Störst risk är det för HV71 som är en bit efter, men även MoDo som varit där nere längst. Sedan går det att vända och vrida på det och säga att dom varit i den här situationen förut och då tagit sig ur den. Frågan är om man orkar göra det igen för det tar på krafterna att göra en sådan här push som MoDo och HV71 har gjort.

– Någonstans tror jag ändå att det är HV71 och MoDo som kommer landa i kvalet till slut. På grund av att när man gör en sådan push tar energin slut. HV71 gjorde den här pushen för ett gäng omgångar sedan. Kanske att man nu går in i en sådan period där energin är slut, vilket man inte har råd med.



Behöver Linköping och deras fans inte vara lika oroliga eller?

– Linköping ska vara oroliga, vilket jag tror att dom är. Jag tycker ändå att det finns kvalitéer i laget. Det var starkt att slå Brynäs i lördags. Trots att man kanske inte förtjänade det hittade Linköping ett sätt att vinna.

– I torsdags förlorade man en jätteviktig match mot Örebro. Den hade Linköping behövt för att få lite en liten kudde i alla fall.

– Nu har jag inte sett den matchen så jag kan inte bedöma hur vida den såg ut, men Linköping har all anledning att sova dåligt om nätterna. Dom tar nog ingenting för givet i det här läget. Linköping är nog glada att just nu ligga över strecket i stället för MoDo eller HV71.

Ander ”Ante” Karlsson efter torsdagens 1–2-förlust mot Örebro. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström.

Kan Örebros drag ge effekt? ”Energi fanns det gott om i den killen”

Örebro inledde SHL på ett imponerande sätt, men har nu rasat genom tabellen och är med och slåss om sin existens i SHL.



– Örebro har haft en så väldigt turbulent tid. Jag tycker att det var extremt stark av dom att ta en vinst mot Linköping. Jag var inne på det i studion att det såklart är ett kris och panikdrag när man för bara två veckor sedan gjorde en rockad (Stefan Nyman ut, Marcus Weinstock in som assisterande tränare) för att trycka in energi i gruppen.

– Sedan går det bara tre matcher innan man tar ett nytt beslut och trycker in nytt folk, nytt blod. Med det sagt tycker jag att Örebro kunnat behålla Nyman och tryckt in Gunnar (Söderström, mental coach) direkt. Då hade det kanske räckt.

– När man gör två så stora drag på kort tid blir det panikartat. Att man med ljus och lykta letar efter vad som helst egentligen.

– Vi hade Gunnar i studion och energi fanns det gott om i den killen i alla fall. Kan han smitta av sig lite av den kanske det kan var en positiv injektion i laget.



Kan du se något annat lag som riskerar att dra sig in i bottenstriden?

– Nej, jag är övertygad om att det är dom fyra som kommer göra upp om dom två sista platserna. Att det kan hända, absolut, eftersom jag inte har någon spåkula.

– Det kommer vara ett race och, som jag sa, att HV71:s sista fyra matcher skojar man inte bort. Vi har även ett möte på tisdag, MoDo mot Örebro. Där kan det skapas en kudde för Örebro.

– Det finns flera sådana här möten kvar, så kallade sexpoängsmatcher. Men HV71 och MoDo behöver ta halmstråna som finns kvar.