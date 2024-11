Expertens dom: “Inte varit Skellefteå-standard”

Skellefteå AIK har fått en tung start på säsongen med respass i CHL och en åttondeplats i SHL.

Radiosportens expert Daniel Widing har svårt att känna igen sin tidigare klubb.

– Nu är det helt upp till spelartruppen tillsammans med tränartrojkan att vända på det här, säger Widing till hockeysverige.se.

Daniel Widing ger sin syn på Skellefteås tunga start på SHL-säsongen. Foto: Bildbyrån (Montage)

Svenska mästarna Skellefteås inledning av säsongen har varit både turbulent och direkt oväntat svag. Just nu åtta i SHL och utslagna ur CHL av Bremerhaven, Dubbelmötet med tyskarna slutade dessutom totalt hela 1–10. Gårdagens förlust var lagets tredje förlust på fyra matcher efter att Robert Ohlsson fått sparken.

En som inte känner igen sin tidigare klubb är Radiosportens expert Daniel Widing.

– Första del av deras säsong har inte varit Skellefteå-standard, så som vi varit väldigt vana att se laget senaste åren, säger Daniel Widing till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är lite svårt att sätta fingret på vad det är, men man har inte fått till det riktigt. Det kan också vara baksmällan av ett SM-guld. Att laget inte haft den här långa sommarträningen som övriga lag fått.

“Skellefteå förlorade även innan”

Hur ser du på nivån på spelarmaterialet?

– Det är ett slagkraftig lag. Jättebra målvakter, fina backar… Det har ingenting med det att göra. Jag skulle säga att det handlar mer om att man inte fått ihop det och plockat poäng.

– Jag tycker att Erik Forsell gjort ett fint jobb med att sätta ihop ett bra lag, så det faller inte på det.

Du har själv varit i bra lag som inte kuggat i fullt ut, hur blir ofta stämningen i sådana grupper?

– Där uppe går man ihop som grupp och försöker hitta vägar, så stämningen i gruppen tror jag är bra.

– Det här kan vara att man jobbar för mycket, åker in i situationer alldeles för hårt jämfört med när man har ett flyt. Då behöver man inte tänka så mycket utan allt kommer så naturligt.

– Laget håller på att leta efter någonting, men också att Robban Ohlsson-grejen, att laget ska sätta sig lite efter det. Också se vad Pierre Johnsson vill sätta för prägel på laget.

Hur tror du Robert Ohlsson-affären har påverkat lagets prestationer?

– Klart att det påverkar lite grann, men Skellefteå förlorade även innan så det är inte därför det går tungt nu.

– Hockeyspelare är ganska vana vid sådana grejer och incidenter som händer på vägen under en säsong. Just nu hittar Skellefteå inte sitt spel och det tycker jag mer är det stora att hitta.

Robert Ohlsson. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

“Övertygad om att det ska kunna räcka”

Daniel Widing är samtidigt lite förvånad över att Skellefteå inte löste det här med Robert Ohlsson på ett smidigare sätt.

– Jag personligen var helt säker på att det där var något man skulle reda ut. Klubben skulle ha ett snack med Robban och det var bara en grej som hände. I föreningar och hockeyvärlden tar man hand om varandra så jag tänkte att det här bara skulle gå över.

– Det känns som att det kan vara andra grejer inblandade som vi inte vet. Robban har gått ut och sagt att han brann för Skellefteå, men också gjort klart med en annan klubb långt innan.

– Jag känner Robban och har själv haft honom som tränare. Han är jätteödmjuk, är extremt noggrann och jobbar jätte-jätte hårt, men jag vet inte exakt allt som hänt där uppe.

Nu är det Pierre Johnsson, Andreas Falk och Pontus Petterström som leder laget.

– Jag är övertygad om att det ska kunna räcka. Både Pierre och Andreas har skaffat sig en stor erfarenhet under några säsonger som assisterande. Som sportchef skulle jag känna mig ganska trygg med att köra med dom båda, gå vidare med och ge dom chansen den här säsongen.

– Plus att Petterström kommit in som kan Skellefteå både utan och innan. Det kan bli bra, men Skellefteå måste hitta vägar att börja vinna igen.

Kommer Jonathan Pudas och hans Skellefteå in på vinnarspåret igen? Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Tror på vändning

Vad är nyckeln till att man ska börja vända den negativa trenden Skellefteå är inne i?

– Det vanliga. Att tro på sitt spelsystem, spelsätt och matchplan som man har inför varje match och sedan hålla i det.

– Jag tycker att Skellefteå har ett bra lag, men det är också lite underprestation här och där. Det kan komma av att man inte fick den här riktiga sommarträningen.

– Jag tror att vi att vi framöver kommer få se att annat Skellefteå och att laget inte kommer vara där nere då vi summerar den här säsongen.

Du har själv bott i Skellefteå, hur tror du snacket på stan är kring hockeyn just nu?

– Snacket kanske inte är så himla positivt, men jag känner ändå att folket där stöttar klubben. Där uppe vill man att det ska gå bra för klubben så folket stöttar laget.

– Klart att det ställs frågor om varför hit och dit, men allt handlar om att Skellefteå är en liten ort och folket där hjälper föreningen framåt.

– Nu är det helt upp till spelartruppen tillsammans med tränartrojkan att vända på det här och, som jag sa, det tror jag att man kommer göra.