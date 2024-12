Kliver in i krisen: “Det bästa laget på pappret klubben någonsin haft”

Östersund har varit i fritt fall under säsongen med åtta inspelade poäng och 84 insläppta mål på 23 matcher. Nu har klubben agerat och plockat in tränaren Daniel Tjärnqvist – som ska försöka lösa defensiven.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Den tidigare NHL-profilen Daniel Tjärnqvist kliver in i krislaget Östersund.

Östersund har haft en riktigt tuff första halva av Hockeyallsvenskan. Just nu rejält sist med endast åtta inspelade poäng på 23 matcher. Dessutom tuff bortamatch ikväll mot ett nytänt (?) AIK som dammat av Roger Melin, ånyo, som coach. I det tuffa läget laget är i har Östersund valt att också stärka upp på tränarsidan med Daniel Tjärnqvist som närmast kommer från jobb i Malungs J20.



– ”Kjella” (Kjell-Åke Andersson) ringde. Det var egentligen bara ett vanligt samtal. Han ställde en fråga om vad jag höll på med och om jag jobbade med samma lag som förra säsongen. Sakta men säker byggdes det upp till en fråga om jag kunde komma dit upp, berättar Daniel Tjärnqvist för hockeysverige.se.



Du har tränat Malungs J20 under en och en halv säsong, fanns det tvekan hos dig att lämnade det för att kliva in i Östersunds verksamhet?

– Jag är sådan att när jag får en fråga litar jag ibland lite på magkänslan och tar chansen om jag känner att den passar.

– Det här är en så pass bra chans för mig att komma in och träna ett hockeyallsvenskt lag så det var bra för mig. Sedan är det dubbla känslor att lämna någonting jag tycker har varit bra.



Hur har du följt Östersund under säsongen?

– Jag har följt laget lite grann. Inte jättemycket, men har såklart sett att det inte gått så bra. Senaste matcherna har jag följt dom ganska mycket faktiskt. Mot Björklöven, Mora och Djurgården.

– Där tycker jag att laget gjort riktigt bra prestationer, men inte fått med sig poängen därifrån. Det har ändå sett riktigt lovande ut.

Daniel Tjärnqvist: “Östersund är en idrottsstad”

Vilka brister har du sett som gjort att man ändå inte fått med sig alla poängen?

– Självförtroendet. Vilket gör att man håller i klubban lite hårdare i vissa tillfällen. Pucken studsar inte riktigt din väg när man får lite mer press på sig. Sedan är det så att ju högre upp du kommer desto mer handlar det om hur detaljer sköts.

– Jag tror att Östersund har det bästa laget på pappret klubben någonsin haft. Därför tycker jag också att laget skulle vara lite högre upp i tabellen.



Daniel Tjärnqvist jobbade redan förra säsongen i Östersunds IK och blev då imponerad av föreningen.



– Jag fick jättebra intryck av föreningen. Dom har alla förutsättningar där uppe man kan få. Jag blev jätteglatt överraskad när jag fick ser hur dom hade det.

Daniel Tjärnqvist i Colorado Avalanche.

Han tror också det är viktigt för Östersund som stad att få behålla laget i Hockeyallsvenskan.



– Östersund är en idrottsstad. Jag tror det betyder jättemycket för Östersund att det finns ett hockeyallsvenskt lag där. Det kommer vara jätteviktigt.



Nu har inte du varit där upp så jättemycket, men känner du att stan brinner för laget?

– Ja, det tycker jag att man sett även om det inte gått så bra och har varit lite mindre folk på läktarna.

– Samtidigt var jag i Mora och såg fansen från Östersund som kom dit och supportade och som verkligen vill att det ska gå bra för laget, så jag tror att det betyder jättemycket.

“Imorgon får vi prata ihop oss lite”

Vad vill du tillföra laget?

– Jag är defensivt lagd eftersom jag var back när jag spelade. Även här i Malung har jag utgått från det defensiva först och sedan får det offensiva komma.

– Jag är nog också en ganska lugn och trygg person som tycker om raka och tydliga spelidéer.



Daniel Tjärnqvist spelade sex säsonger i NHL och totalt 352 NHL-matcher. Lite av den ishockey han spelade där borta kommer han försöka implementera i sättet att leda laget.



– Ja, men kanske mer att varje situation betyder jättemycket. Kampen en mot en. Alla sådana närkamper är jätteviktiga för vinner du tillräckligt många sådana så vinner du också oftast matcherna.

– Det är mer sådana grejer jag kommer ta med. Vikten av att verkligen göra sakerna man kommit överens om.

Foto: Bildbyrån. Östersund har varit Hockeyallsvenskans stora besvikelse hittills.

Headcoach för Östersund är Michael Holmqvist.



– Headcoachen kommer jag prata med imorgon. Det här blev klart ganska nyss samtidigt som laget är i Stockholm för att spela.

– Imorgon får vi prata ihop oss lite och jag får höra hur han har sett på säsongen så här långt så jag får en inblick. Jag har ännu inte mycket inblick förutom från matcherna jag sett senaste tiden.



I vilken division spelar Östersund nästa säsong?

– Hockeyallsvenskan.