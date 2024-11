Blomqvist efter mardrömsstarten: “Alla känner av allvaret”

HV71 ligger just nu sist i SHL – säsongsstarten för Anton Blomqvist i sin nya klubb har varit tuff.

Nu berättar han att han att mycket sitter mentalt och att det är en viktig del att lösa för klubben.

– Jag tror att alla känner av allvaret, säger han till Hockeysverige.se

HV71:s inledning av SHL har haft mer att önska. Just nu sist med elva poäng upp till stabil mark. Laget måste helt enkelt börja plocka trepoängare nu för att hänga på lagen framför sig. Dessutom har HV71 ny tränare i form av Anton Blomqvist som tidigare enbart coachat i Hockeyallsvenskan och på juniornivå.



– Första tiden har givetvis varit väldigt utmanande. Framför allt med starten på serien, berättar Anton Blomqvist för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag trivs väldigt bra i Jönköping och med klubben, men klart att inledningen har varit väldigt tuff.

Anton Blomqvist, tränare i HV71 som ligger sist i SHL. Foto: Ronnie Rönnkvist / Hockeysverige.se



Är det ett annorlunda tryck på dig och din roll i HV71 jämfört med hur det såg ut i AIK?

– Ja, jag tror att det är lite annorlunda med tanke på att Jönköping är lite mindre. Jag blir väl mer igenkänd här nere.

– Samtidigt är AIK en klubb där det finns stora krafter inom, så jag tycker ändå att jag är van vid det på något sätt.



Anton Blomqvist är såklart, och med all rätt, inte nöjd med lagets prestation så här långt.



– Vi har inte alls presterat så bra som vi velat. Man kan alltid analysera det djupare än så, men klart att inledningen inte varit tillräckligt bra.



Vad bottnar det i?

– Jag tycker att vi först och främst fick en väldigt tuff start. Kanske främst första matcherna där vi har sju till tio skador. Det skulle störa uppladdningen för alla lag. Vi hade så även under försäsongen, att vi saknade oerhört mycket folk som var skadade.

– Det här tyckte jag definitivt störde i början. Vi fick den tuffa starten som vi fick, men jag tyckte ändå att vi fortsatte spela ganska bra, men fick inte med oss poängen. Det kom tillbaka lite folk och vi fick in något nyförvärv, men utmaningen att behålla det mentala lugnet blev tufft när vi får den starten som vi fick första tio matcherna.

– Därefter kände jag att vi gjorde periodvis bra delar i matcherna, men inte fick ihop den här helheten man behöver. Vi behöver höja den här lägstanivån, precis som alla lag i vår position alltid pratar om, så det finns att göra.



Det känns som laget ofta rasar ihop lite i motgång och något mål rasslar till bakåt, hur upplever du det?

– Jag håller med dig. Framför allt tycker jag att det varit så senaste matcherna. Jag tror att vi släppt in 19 mål på tre matcher. Det är lite vad jag menar, att jag inte tycker att vi visade upp det i början av serien. Då förlorade vi matcherna med 2-1 eller 3-1 i öppen kasse.

– Vi var med i alla matcher, ganska solida defensivt och satt ihop. Ju längre säsongen gått har vi blivit mer och mer ihåliga. Jag tror att alla känner av allvaret och många har bagage med sig från förra säsongen när man var i liknande positioner.

– Jag tror mycket sitter det mentalt just nu. Det måste vi hantera och helt enkelt lösa.

Blomqvist: “Mycket handlar om det pressade läge vi är i”

Hur jobbar du, Fredrik Stillman och Johan Davidsson för att varje spelare ska stärka självförtroendet?

– Jag tror inte att det går att gå från där vi är till att helt plötsligt bli bländande och spela med ett stort självförtroende.

– Däremot behöver vi gå från där vi är till att komma tillbaka till den här grunden jag tyckte att vi hade i inledningen av säsongen och spelade med en väldig massa juniorer i truppen. Då var man väldigt desperat och ville göra det här jobbet varje dag. Alla visste att vi hade en ganska kort line-up.

– Jag tycker att alla vill, men jag tror att det handlar mycket om det pressade läget vi är i.



Hur är stämningen i gruppen?

– Klart att det finns andra omklädningsrum i ligan som har mer energi i sitt. Det är också vad vi jobbar med.

– Jag tycker att det finns en hög vilja och alla försöker, men vi behöver göra det bättre också. Jag tycker också det är väldigt viktigt att varken vi som klubb, spelare eller tränare gör oss till något offer.

– Det finns ingenting det är synd om. Vi har inte gjort tillräckligt med bra grejer utan behöver göra saker bättre för få bättre resultat framöver.



Kan du personligen känna en viss press att du nu måste börja leverera?

– Absolut vill jag leverera bättre, men den pressen kommer från mig själv. Jag försöker gå till jobbet varje dag och vara så bra jag bara kan i min roll. Se detta som en utmaning. Försöka vara en del i att få det här att vända.

– Det här tycker jag också att jag gör. Jag gör allt i min makt dygnet runt för att vända på allting, jobbar hårt, hjälper killarna att slappna av och spela ännu bättre.

– Som sagt var, jag går till mitt jobb och gör det så bra jag kan och ser varje dag fram mot att gå till jobbet.



Du var inne på dig själv, att du är igenkänd på stan, är det positiva tongångar trots allt eller är folk du möter kritiska?

– Det är väl lite av grejen eftersom jag vet hur tongångarna går på sociala medier, även om jag inte ofta är där.

– Folk sitter där tycker och tänker, men jag har inte sprungit på någon person i Jönköping som har varit negativ eller otrevlig. Tvärtom. Folk är väldigt uppmuntrande och skjuter in energi.

– Folk är väldigt trevliga – än så länge – vi får se hur det blir framöver. Jag känner ändå att det finns ett stöd från personerna när jag springer på dom på stan, avslutar Anton Blomqvist.