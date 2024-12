Föll i återkomsten: “Som vilken match som helst”

Under lördagen var Carter Ashton tillbaka i Leksand för första gången sedan flytten.

Det hela slutade noll poäng för Rögle och den 33-årige kanadensaren.

– Klart det ändå var speciellt eftersom jag spelade många säsonger här, säger han till hockeysverige.se.

Anton Johansson och Carter Ashton. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Det blev inga poäng för Carter Ashton då han var tillbaka i Leksand. Den här gången i Rögle-tröja. Hans tidigare klubb vann med 2-0 efter en fartfylld match där Leksand ägde första halvan och Rögle den andra. Givetvis var det ändå speciellt för den 33-åriga före detta NHL-spelaren.



– Det var många bekanta här eftersom jag bott här under en tid. Såklart det var kul att komma tillbaka hit. Men det är en del av hockeyn, att du spelar mot många lag så att jag spelat här tidigare var bara att släppa och se det som vilken match som helst, berättar Carter Ashton för hockeysverige.se.

– Klart det ändå var speciellt eftersom jag spelade många säsonger här. Jag har många vänner kvar i laget och många minnen. Men, idag var det bara en hockeymatch och det är business.



Hur sammanfattar du den här matchen?

– Vi kom i gång lite för sent med vår press. Vi kom inte alls upp på den nivån vi ville i första två perioderna, men kom upp bra i pressen under tredje. Det var, som jag sa, lite sent och vi fick inte tillräckligt med puckar på mål och inte heller någon i mål.

– Det var kul att möta alla fansen igen och det är alltid en bra atmosfär här även om jag nu var på andra sidan.



Hur ser du på din match?

– Precis som hela laget gjorde vi det inte tillräckligt bra i första perioden. Jag och laget avslutade bra, men det var lite för sent, säger Carter Ashton som hela tiden velat återvända till SHL efter sin tid i Leksand.

– Rögle gav mig en andra möjlighet att spela i SHL. Så här hockeylivet. När chansen kom samtidigt som jag ville till Sverige blev jag väldigt glad.

Anton Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Anton Johansson: “Otroligt skönt att vinna, absolut”

En som var betydligt nöjdare efter matchen var Leksands Anton Johansson.



– Otroligt skönt att vinna, absolut, efter att vi haft en lite tuffare period. Framför allt att ta en trepoängare, berättar Anton Johansson för hockeysverige.se:

– Vi kom ut starkt, precis som vi gjorde i torsdags. Den här gången fick vi en balja med oss och något att gå på. En stabil andra även om vi hade någon dip.

– I tredje är det lite fram och tillbaka, men jag tycker ändå att vi har en hyfsad kontroll på det.



Vad betyder att få tre poäng för er efter ni haft en tuff period?

– Otroligt mycket såklart. Det sitter ändå en del i bakhuvudet att vi förlorat en del och blir rädd att tappa ledningar och grejer, men idag gick vi för att vinna i stället för att gör att förlora. Otroligt skönt.



Rögle och Leksand möts ånyo på måndag, men då i Catena Arena.