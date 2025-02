Igår fick hockeyvärlden vara med om en nostalgikick då några av världens bästa hockeyspelare genom alla tider möttes i Globen i en så kallad legendmatch.

Det till förmån för Börje Salmings ALS-stiftelse och NHL Alumni. En av coacherna i Sveriges lag var en av NHL:s skickligaste spelare genom alla tider, Markus Näslund.

JOHANNESHOV (hockeysverige.se)



– Det var svårt för vår generation att följa Börje nära eftersom vi inte hade chansen att se honom på TV på samma sätt som man har med NHL-matcher nu för tiden. Han var legenden som jag visste var stjärna i NHL och som man förstod hade kämpat hårt för nå dit, berättar Markus Näslund då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i nyinvigda Globen och frågar om hur han såg på Börjes Salming under sin uppväxt.

– Jag hade dessutom turen att få träffa honom när det gjordes ett reportage om att jag var yngsta spelaren i elitserien och han var det äldsta efter att han kommit tillbaka och spelade i AIK.

– Då satt han och pratade med mig ett tag, tog sig tid och var väldigt sympatisk. Det betydde väldigt mycket för mig då jag var 17-18 år.



Markus Näslund spelade även mor Börje Salming med sitt MoDo mot AIK.



– Han var tuff. Nu var det här ändå i slutet av karriären, men han offrade sig för laget och gan järnet. Jag är glad att jag slapp möta honom i hans ”prime”, säger Markus Näslund med ett leende.

Därför var inte Näslund på isen

Vad tror du han har betytt för er NHL-killar som kommit dit över efter honom?

– Mycket mer än vad man kan inse. Just det här han tuggade i sig för att få oss européer att bli accepterade. För det krävs det att man är extremt stark psykiskt.

– Han har gett alla svenska ett bra rykte med just det sättet han var både som människa och hockeyspelare.

Daryl Sutter, Mike Palmateer och Börje Salming i en match i NHL mellan Chicago Balckahwks och Toronto Maple Leafs.



Vad fick dig att ställa upp på den här matchen?

– Dels för Börje, dels att för att samla in pengar som ska gå till Alumni, viket också behövs. Det för att ta hand om spelare som kanske inte mår så bra efter karriären.

– Många har en tuff övergång av olika anledningar. På så vis är det viktigt att stötta.



Varför är du inte med ute på isen?

– Jag var med i matchen för Börje i Gävle. Efter det har jag inte stått på is. Jag krockade med både med och motspelare så jag avstår av säkerhet för båda lagen.



Börje Salming gick som bekant bort i sviterna av ALS, en sjukdom Markus Näslund fått uppleva på nära håll även tidigare.



– Jag hade faktiskt en barndomskompis, Alexander Lundberg, som var målvakt i vårt ungdomslag och som gick bort i ALS tidigare.

– En jättefin människa som drabbades av ALS. Det var första gången jag kom i kontakt med det. Väldigt tragiskt.



Hur tänker du kring det din barndomsvän och Börje Salming fick genomlida?

– Det är en vidrig sjukdom. Därför krävs det att det satsas för att hitta en medicin och lösning för att det inte ska drabba så många. Jag vet inte hur långt forskningen kommit, men all forskning är bra.

”Visade vilken ikon han var”

För Börje Salming var det nästintill givet då han blev sjuk att vara med och starta upp en stiftelse för att stötta forskningen. Som Börje sa: ”Vi måste få stopp på den här skiten”



– Det i sig säger väl allt om honom som person. Att i hans mest utsatte läge i livet tänkte på andra. Enormt fint.



Börje Salming gick ur tiden 24 november 2022. Ett besked som fick hockeyarenorna runt om i Sverige stanna upp och minnas honom som person och hans betydelse för svensk och internationell hockey.



– Det var såklart jättesorgligt. Man kände för alla närstående. Det måste varit extremt jobbigt.

– Jag tycker det visade tydligt på vilken ikon han var för hela svenska folket. Vilken ”impact” han gjort hos så många. Det är synd att han inte fick vara med och se det.



Markus, hur vill du minnas Börje Salming?

– Som en av de största både som person och spelare. Oavsett vem du pratar med i hockeyvärlden så tror jag alla har en extrem respekt för det namnet, avslutar Markus Näslund.