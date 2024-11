AIK-fansens krav: “Jag har full förståelse”

Publiken slöt inte upp bakom AIK i krisen.

Istället hördes orden “avgå Åkerblom” ropas från läktarplats efter 0–1 mot Karlskoga.

– Det är en produkt av den underhållning av bjudit på, säger tränaren till hockeysverige.se.

Markus Åkerblom och Hovet inför nedsläpp. Foto: Bildbyrån och Simon Eld.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



3–5-förlusten mot Vimmerby blev sista droppen för många av AIK-supportrarna.



När stockholmslaget tog emot BIK Karlskoga under onsdagskvällen ekade Hovet tomt inför nedsläpp. Publiksiffran som ropades ut var till slut 2959, en bit under det hemmasnitt man haft inför mötet (4246). 60 minuter hockey spelades och efter slutsignalen hördes läktaren ropa “avgå Åkerblom”.



Efter 0–1-matchen svarade tränaren Markus Åkerblom på det hela:



– Det får man räkna med i en sådan här situation. Så är det här livet. När man förlorar får man ta det där. Jag har full förståelse för dem. De kräver någons avgång eller någon förändring för att bryta trenden. Det har jag all respekt för att de tycker, säger han till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tror att man måste förstå att det är en sport som involverar mycket känslor. Jag har full förståelse för supportrarna och att de är besvikna. De ska veta att vi är precis lika besvikna som dem är. Vi jobbar stenhårt varenda dag för att vända det här. Jag har full förståelse för deras missnöje.



Publiksiffran var AIK:s näst sämsta för säsongen.



– Det speglar väl resultatet. Hade vi spelat bättre och vunnit är det klart att det kommer fler till Hovet. Det är en produkt av den underhållning av bjudit på, säger Åkerblom.



Alfred Barklund menade att han var nöjd med de som letat sig dit.



– Jag tyckte att vi hade stöd med oss hela matchen. De som kommer hit sluter upp bra och sjunger på bra hela matchen, säger han till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag fokuserar nog mer på dem som är här. Jag tycker att de stöttar oss bra och sjunger på bra. Det blir ändå en bra stämning i arenan, men såklart hade vi velat ha fullstatt varje kväll. Nu är det som det är. Vi måste börja vinna för att förtjäna utsålda Hovet.

“Förtjänade mer – för första gången på länge”

AIK skapade farliga lägen i den första perioden och tryckte sedan på ordentligt i den andra. Det var då som allt gick fel när Scott Pooleys skott tog i ribban och Eric Norin föll olyckligt i egen zon. Fallet gav Jesper Norbäck chansen att näta, vilket han gjorde och blev hjälte:



– Jag tycker att det är jättestor skillnad nu jämfört med de två, tre senaste matcherna. Sen är det klart att vi är jättebesvikna över att vi inte får med oss något. Jag tycker att vi förtjänade mer idag, för första gången på ganska länge. Därför känns förlusten extra sur, säger Åkerblom.



Samtidigt som detta klev Kalmar ifrån i tabellen och AIK fick se sig passerade av det tidigare krisande Västerås. 0–1-matchen innebär därmed en niondeplats i tabellen.



Måste man koppla bort tabellen i ett sådant här läge?

– Man måste göra lite både och. Vi är inne i en fas där vi dels måste titta på hur vi spelar, men det är klart att vi samtidigt vill klättra i tabellen. Det vi gör går ut på det, att vinna hockeymatcher. Det gör vi inte just nu. Det är klart att vi är jäkligt besvikna, avslutar Åkerblom.