AIK-forwarden bekräftar: ”Jag har sajnat”

Roger Melins intåg i AIK gav Jesper Emanuelsson ett lyft.

Nu bekräftar sommarens nyförvärv Expressens uppgifter om att han förlängt.

– Jag kommer att vara kvar i klubben, säger 24-åringen till hockeysverige.se.

Jesper Emanuelsson. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Trots 16.54 minuter och en assist i match ett av kvartsfinalserien petades Jesper Emanuelsson från AIK-laget till returen i Umeå.



Under fredagen var 24-åringen tillbaka i uppställningen som ett av Roger Melins drag i jakt på mer energi. En 4–2-seger senare mötte hockeysverige.se upp forwarden.



– Det visar på stor karaktär i gruppen, att vi kliver fram när det behövs som mest. Sen är det en ganska dålig start vi får på matchen när vi släpper två tidigt och inte riktigt är med. Det är starkt att kunna vända det, särskilt när vi ligger under med 0–2 i matcher, säger Emanuelsson och fortsätter om betydelsen i matchserien:

– Jag tror det tar lite hårdare på dem att vi gör tre raka än att det hade varit varannat mål fram och tillbaka. Det stärker oss som grupp, definitivt



Hur var det att vara tillbaka i laget?

– Såklart var det jobbigt att missa senaste matchen, men det är bara att komma in och köra. Det var inte så länge sedan man körde, säger han och fortsätter om vad som sades när han hamnade utanför:

– Jag vet inte. Du får fråga Roger om det, så får han ge en anledning,



Platsen Emanuelsson tog i AIK-laget var den forwardstjärnan Scott Pooley till viss del haft under match ett och två.



– Jag tyckte att han var en av de som spelade mest för sig själv och inte riktigt hade laget i åtanke i alla lägen. Det var väl det som gjorde att det föll på honom, säger Roger Melin till hockeysverige.se inför nedsläpp om beslutet att peta nordamerikanen.



Jesper, tycker du att ni hittade energin Roger var ute efter?

– Det tycker jag. Vi börjar med ganska låg energi, men sen hittar vi det ju mer matchen går. Sen blir vi den här maskinen vi har varit på senaste. Vi behöver inte tänka så mycket, utan det är bara ut och köra.



Just Emanuelsson var även en av de som drev igång laget genom att minst sagt vara där det händer. Smällarna delades ut och togs emot kors och tvärs – precis som sista grundseriematchen mot Björklöven då en bit av framtanden blev aslagen.



– Det är ingen idé att laga den innan slutspelet. Det blir så i slutspelet, man hittar dit och försöker spela så hårt man kan, men på rätt sida. Jag försöker alltid vara där och det blir tajt och tufft i slutspelet. Man kan inte åka runt och inte bli nuddad, så det är bara att gå in och hopppas man får med sig någon utvisning istället, säger Emanuelsson.

Bekräftar uppgifterna: ”Jag har sajnat”

Jesper Emanuelsson har Kallinge/Ronneby som moderklubb, men tog vägen via Mölndal och division två innan han 2021 gick upp till hockeyallsvenskan med Troja/Ljubgby. Den efterföljande säsongen var hans enda i serien, innan 2024/25. Det här är därmed hans första slutspel i andradivisionen.



– Jag tycker att den har växt till något helt okej i alla fall. Det började ganska tufft med att jag var utanför laget en del, men jag har jobbat mig in under säsongen och tycker att vi spelar bra just nu, säger han och fortsätter om lyftet:

– Det är klart att det har lyft efter första halvan. Då var det ganska tufft med tränarbyte och sånt, men när Roger kommit in har många lyft. Det känns som man lyfts med i vågen, men absolut, jag spelar en bättre hockey nu än vad jag gjorde i augusti.



Vad är största skillnaden den här vändan i allsvenskan?

– Jag känner att jag är mer redo för utmaningen generellt, både i huvudet och i kroppen. Förra gången gick det ganska fort, från division 2 till allsvenskan på en säsong, och sen blev jag skadad mycket det året. Det rann ut lite i sanden och jag spelade bara 20 matcher. Denna gång är jag mer redo och har ett lite annat tankesätt.



Det nya tankesättet och andra vändan i Hockeyettan har även lönat sig för Jesper Emanuelsson. Efter de 21 poängen (8+13) i grundserien kom Expressen med uppgifter, inför fredagens nedsläpp, om att 24-åringen kommit överens med AIK om ett nytt kontrakt.



För hockeysverige.se bekräftar forwarden nu förlängningen.



– Det är väl inget att stå och ljuga om. Jag har sajnat för AIK nästa år och kommer att vara kvar i klubben i två år till. säger Emanuelsson och fortsätter:

– Det känns jättekul. Jag trivs skitbra här. Jag kunde inte ha önskat mig något bättre. Jag trivs bra i Stockholm och allt det där också. Grymt att få vara med på den lilla nya resan som vi gör nu.



Vad har du för tankar om nästa säsong?

– Nu i slutspelet försöker man leva i nuet och ta match för match. Målet är att ta sig hela vägen och gå upp till SHL, så jag försöker inte tänka för mycket på nästa år även om det är klart redan. Det är bara att ta match för match och hjälpa laget på mitt sätt.