Allas mardrömsmotstånd? ”Det är otroligt viktigt”

Sedan Roger Melin har endast Djurgården tagit fler poäng i Hockeyallsvenskan än AIK.

För hockeysverige.se ger nu huvudtränaren, och Oscar Nord, sina tankar inför slutspelet.

– Jag har alltid trott på den här gruppen, säger Nord.

Roger Melin och Oscar Nord. Foto: Bildbyrån (montage).

Under 2023/24 avslutade AIK grundserien i Hockeyallsvenskan med att säkra en 4–0-seger borta mot Björklöven innan man tappade 3–0 till 3–4 hemma mot Almtuna i sista omgången. Ett år senare var historian snarlik – med en vital skillnad.



Denna 52:a match följdes nämligen en Umeå-seger upp av en 3–0-ledning mot Almtuna, men inget tapp. Matchen slutade istället 4–1 till AIK.



– Det är klart, det är två helt olika grupper och två helt olika lag, men det är alltid skönt att vinna matcher innan man går in i ett slutspel, så är det. Det är därför vi håller på med det här, det handlar om att vinna. Någonstans vill vi bygga vidare på det vi har skapat och det tycker jag att vi fortsätter göra även om vi kanske har haft någon plump på slutet. Det känns otroligt bra, säger Oscar Nord till hockeysverige.se om det hela.



När AIK förlorade mot Almtuna förra året tappade man sin andraplats i tabellen till Södertälje. Denna gång klev man istället upp till en femteplats i tabellen, på grundseriens sista dag.



– Det visste jag faktiskt, jag hade inte ens koll på det. Jag vet inte (om det betyder något), det är väl alltid kul. Vi vill alltid vinna hockeymatcher och alla poäng räknas, även de här. Vi var sugna på att vinna igen här på hemmaplan efter att vi förlorat två på raken så det var skönt att vi kunde knipa den här vinsten, säger Nord.



Erkamps, Emanuelsson och Björk slog samtliga till i andra perioden, innan Rudslätt punkterade mötet i tom bur. ”En godkänd prestation”, menar Nord.



– Alla tre-poängare är godkända oavsett hur de ser ut. Resultatet är jag nöjd med. Sen att vi lyckades göra lite mål inför hemmapubliken är också roligt. Sist nollade vi och det kändes inte alls kul, säger även huvudtränaren Roger Melin till hockeysverige.se.



Melins succésiffror: ”Betyder ingenting egentligen”

Fredagens poäng innebär även att AIK samlade en poäng mer 2024/25 än föregående säsong.



– Jag har bara varit med halva grundserien så det är svårt att bedöma hela säsongen, men den halva jag har varit med tycker jag att vi har gjort det jättebra. Laget har verkligen växt ihop och tagit ett stort ansvar. Jag tycker de har gjort det fantastiskt bra, säger den 68-årige tränaren.



Bra har AIK verkligen gjort det.



27 av lagets poäng togs nämligen över Markus Åkerbloms 22 matcher vid rodret. Därefter har Melin säkrat 69 (!) nya över sina 30 matcher på bänken. Alltså nästan det dubbla poängsnittet. Under denna tid har dessutom endast Djurgården tagit fler (70).



– Jo, men det betyder ingenting egentligen nu när vi går in i slutspelet. Nu kommer helt andra förutsättningar att spela roll så vi får se. Det blir kul i alla fall, säger Melin om formen och fortsätter sedan om slutspelet:

– Jag tror att alla lag som går till slutspelet har chans. Det handlar så otroligt mycket om tillfälligheter och vilka som får ihop det i slutändan och får en bra känsla in i slutspelet. Det kan vilket lag som helst få. Jag sätter inte något lag före något annat. Det ska möjligen vara Djurgården som ser väldigt starka ut, men annars tycker jag att det ser väldigt jämnt ut.



Oscar Nord väljer att lyfta det jobb som laget lagt ner för att gå från niondeplatsen man hade när Melin klev in, till att vara ett mardrömsmotstånd för många i slutspelet.



– Jag sa det, jag har alltid trott på den här gruppen. Det är otroligt många duktiga hockeyspelare där inne. Alla har tagit steg under säsongens gång, även om det har varit upp och ner. Vi är laddade. Det ska bli kul, säger han och fortsätter:

– (Självförtroendet betyder) jättemycket såklart, men man får inte glömma vad det kommer av. Vi är en otroligt hårt jobbade lag och vi spelar verkligen för varandra. Vi har skicklighet, men vi jobbar otroligt hårt varje kväll. Det ger effekt och utslag i vinster. Självförtroende är otroligt viktigt, men det är framförallt det hårda jobbet som har gjort att vi är där vi är.

Det talar för AIK i år: ”Otroligt viktigt”

Sedan AIK räddades från kvalspel 2019/20 har säsongerna slutat med kvartsfinalförlust (Timrå), åttondelsförlust (Västervik), kvartsfinalförlust (MoDo) och kvartsfinalförlust (Mora).



Vad är det då som talar för ett annat resultat 2024/25?



– Jag vet inte, det ska möjligen vara att vi har bra självförtroende. Att vi har vunnit mot alla bra lag och vi har gjort det på den här andra sidan av serien. Vi går in i kvartsfinalserien med stort självförtroende. Sen får vi se hur långt det räcker, säger Roger Melin.

– Jag tror de flesta ser att vi är ett otroligt bra kollektiv, men som också har individuell skicklighet. Vi jobbar otroligt hårt för varandra och har två fantastiska målvakter där bak också som räddar oss ibland. Vi är otroligt laddade för det som kommer att skall. Det ska bli skitkul, säger Oscar Nord.



Denna gång kommer AIK att kliva in i sin kvartsfinal utan hemmaplansfördel, men i och med att man har tolv raka bortasegrar kanske det rent av blir en fördel.



– Det är jätteviktigt (bortaformen), framförallt för oss som inte hade någon chans att nå upp till topp fyra. Vi var jätteglada att nå topp sex och nu är vi i topp fem, men att veta att vi kan vinna på bortaplan mot de bästa lagen är otroligt viktigt, säger Melin.



Har du något önskemål på lag att möta?

– Nej, det spelar ingen som helst roll faktiskt. De är lika bra allihopa tycker jag, skrattar Roger Melin.