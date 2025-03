AIK:s glädjebesked – inför slutspelet: ”Blir tajt”

Trots stora skadeproblem vann AIK med 4–1 mot Almtuna.

Efter grundseriens sista omgång gav sedan Roger Melin ett positivt skadebesked – och hyllade de debuterande juniorerna.

– Det blir tajt om platserna, men samtidigt… säger tränaren till hockeysverige.se.

Roger Melin, Daniel Muzita Bagenda, Lukas Zetterberg, Scott Pooley och Daniel Ljungman. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Daniel Muzita Bagenda, Lukas Zetterberg, Eric Norin, Scott Pooley och Daniel Ljungman.



Det var den skadelista som AIK tog med sig in i den allsvenska säsongens sista omgång då Almtuna kom på besök på Hovet. In i laget kom istället forwarden Sid Boije och backen William Carlsson, båda födda 2007, från juniorlagen.



60 minuter hockey senare hade stockholmslaget säkrat en 4–1-seger – trots stjärnornas frånvaro.



– Första perioden är inte jättebra. Vi kommer inte till några riktigt bra chanser. När vi väl gör de tycker jag att vi gör det för enkelt för målvakten. Andra perioden är vi lite smartare och lite bättre, men det är en ganska jämn match som pendlar lite mellan bra och dåligt hos båda lagen, summerar Roger Melin när hockeysverige.se möter honom efter slutsignal.



Den rutinerade tränare fortsätter sedan med att lyfta de juniorer som hjälpt laget, både i mötet med Almtuna, men även tidigare under säsongen.



– Vi har tappat många spelare efter vägen och fyllt på med olika folk som vi har testat från juniorerna. Det är många som har klivit in och gjort det bra, både Elliot Sigrell och Borna Kopa, med flera. De har varit många bra spelare uppe, även på backsidan med Axel Skarp och Sebastian Tamm med fler, säger Melin.



Hur tycker du dagens debutatner klarade sig?

– Jag tycker att Boije klarar sig bra. Det är en smart spelare som kommer att bli jättebra på sikt. Jag tycker att visar redan nu att han klarar av att spela på den här nivån. Sen tycker jag att Wagner spelat fantastiskt bra de tre matcher han har varit med nu. Det är också en väldigt smart hockeyspelare som har många bra kvalitéer, men framförallt i det defensiva spelet där jag tycker att han är otroligt smart.



AIK-forwarden, Oscar Nord, är även inne på samma spår som Melin.



– Jättekul att de får chansen. De tar för sig och går ut och vågar spela sitt spel. Det är väl det som man ska göra när man kommer upp som ung spelare, inte tänka så mycket och bara köra. Det är alltid kul att se unga spelare komma upp och våga. De är jättebra, och skitkul att de fick chansen.



Utöver Boije och Carlsson var även Gustav Sjöqvist (född 2006) och Matteo Wagner (född 2005) med och spelade mot Almtuna.



Känner du att det flåsas i nacken, Oscar?

– Ja det är klart. Det gäller att leverera, annars får man väl göra något annat tänker jag, skrattar Nord och fortsätter:

– Det är alltid bra när det kommer juniorer som kan göra bra ifrån sig, speciellt den här tiden när vi haft mycket folk borta. Det är bara roligt.

Positiva skadebeskedet: ”Enda som inte ska träna”

Theo Hårdstam fick en otäck smäll under fredagsmatchen, men kunde, till AIK:s glädje, fortsätta spela.



– Han kände sig okej sade han. Han hade lite otur att han hamnade precis där plexiglaset började, det blev lite tokigt. Han klarade sig bra tror jag.



Hur är läget inför slutspelet, räknar ni med att få tillbaka någon?

– Det gör vi. Den enda som egentligen inte ska träna för fullt på måndag är Norin. I övrigt ska alla träna. Sen får vi se vilka som tar plats när kvartsfinalerna börjar.

– Det blir tajt om platserna, men samtidigt, de som varit borta länge nu måste bevisa att de klarar av det också. Vi får se under veckan hur det ser ut.



Melin berättar samtidigt att laget tränar måndag, tisdag, onsdag, innan man vilar torsdag och tränar fredag, lördag, söndag.