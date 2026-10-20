Internationell Juniorhockey

Förre Brynästalangen levererar - veckans målvakt

Publicerad 20 oktober 2026 10:35
Adam Wedberg
Adam Wedberg
Praktikant
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Efter flytten från Brynäs till Nordamerika har Oscar Westman imponerat mellan stolparna. Under helgens två matcher räddade målvakten 57 av 61 skott och har nu belönats med att bli veckans målvakt i USHL.

Förra säsongen var Oscar Westman mellan stolparna i Brynäs IF men bestämde sig för att åka över till Nordamerika och Michigan för att fortsätta karriären i USHL och Muskegon Lumberjacks. Hittills har han startat sex av de inledande elva matcherna som laget har spelat och snittar en räddningsprocent på 91,7%. 

I helgens två matcher mot Ohio-laget Youngstown Phantoms gick första matchen till straffar, där Westman tog åtta straffar men till slut fick se sig besegrad med slutresultatet 3–2. Andra matchen slutade med 5–2-vinst för Lumberjacks. 

57 av 61 skott räddade den före detta Brynäsmålvakten under helgen och har belönats med att bli veckans målvakt i USHL.

"A brick wall", skriver laget på sin Instagram.

Fler svenskar som levererade

I Muskegon Lumberjacks spelar även före detta Örebro-backen Felix Färhammar som under helgens två matcher levererade tre assist. 

Backen är totalt uppe i nio poäng på tio matcher. 

Source: Oscar Westman @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Brynäs IF