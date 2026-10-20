Förre Brynästalangen levererar - veckans målvakt

Förra säsongen var Oscar Westman mellan stolparna i Brynäs IF men bestämde sig för att åka över till Nordamerika och Michigan för att fortsätta karriären i USHL och Muskegon Lumberjacks. Hittills har han startat sex av de inledande elva matcherna som laget har spelat och snittar en räddningsprocent på 91,7%.

I helgens två matcher mot Ohio-laget Youngstown Phantoms gick första matchen till straffar, där Westman tog åtta straffar men till slut fick se sig besegrad med slutresultatet 3–2. Andra matchen slutade med 5–2-vinst för Lumberjacks.

57 av 61 skott räddade den före detta Brynäsmålvakten under helgen och har belönats med att bli veckans målvakt i USHL.

"A brick wall", skriver laget på sin Instagram.

Fler svenskar som levererade

I Muskegon Lumberjacks spelar även före detta Örebro-backen Felix Färhammar som under helgens två matcher levererade tre assist.

Backen är totalt uppe i nio poäng på tio matcher.