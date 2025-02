Ny seger för 09-landslaget

5–2 mot Schweiz, 5–2 mot Slovakien.

09-landslaget fortsätter att vinna denna andra samling.

Nils Ekman. Foto: Bildbyrån (montage).

09-landslagets första samling, i december, bjöd på blandat kompott i form av en övertidsseger, samt två förluster mot Finland. Nu, med nytt europeiskt motstånd och ny erfarenhet i ryggsäcken, har Nils Ekmans löften säkrat två raka vinster. Detta i och med 5–2 mot Slovakien under onsdagen.



Laget, med hela 14 (!) nya spelare, imponerade redan i premiären av 5-Nations-turnerningen (5–2 mot Schweiz), efter imponerande insatser från debuterande Örebro-duon Olle Törnqvist och Filip Wahlén, men mot Slovakien handlade det mer om spelarna som var med även i den första samlingen.

Inledde med två mål på två minuter

Sverige rivstartade i den första perioden med två inom två minuter och gick därmed in i första pausen med 2–0 på tavlan. Målen gjordes av Wille Andersson Jöhnk (Lidingö) och Vilgot Nygren (Färjestad), assisterade av Milan Sundström (MoDo), Filip Wahlén, Noel Nord (Leksand) och Elliot Lahtinen (Brynäs).



I den andra dröjde det sedan fram till minut 19 innan nästa spelare fick jubla. Då var det Skellefteås Douglas Johnsson som förvaltade svenskt powerplay med ett hårt skott från vänster tekningscirkel. Passen stod Olle Törnqvist med från blå.



Vid det läget såg 09-landslaget ut att ta en enkel seger, men på de få sekunder som var kvar av perioden hann Slovakien reducera två gånger om, till 2–3.

Viktigt mål av ”Lill-Susse”

Tidigt i den tredje punkterade Milan Sundström det hela när han gjorde 4–2, helt på egen hand.



15-årige Sundström junior snodde nämligen åt sig pucken på offensiv blå, klev in till skottläge och hittade nätet via ramen på läckert sätt. Jublet ekade i den schweiziska hallen den svenska segern såg ut att vara hel säkrad.



Sex minter efter Sundströms 4–2 kom även femman från Loui Karlsson. Denna gång kom målet efter att Leksands-kamraten, Noel Nord skickat in pucken i slottet och Karlsson fått två lägen på sig att förvalta.



Södertäljes Vilmer Salén Forsberg vaktade det svenska målet.



Se den svenska truppen här.