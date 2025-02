Supertalangens succé: Bäst sedan McDavid

Michael Misa dominerar i OHL.

Den 17-årige supertalangen har nu gjort poäng i 18 matcher i följd – och har just nu det bästa poängsnittet för en U18-spelare i OHL sedan Connor McDavids dagar i ligan.

Michael Misa.

Foto: The Canadian Press/Alamy

Michael Misa är en av kandidaterna till att väljas som första spelare i sommarens NHL-draft.

Han gör åtminstone vad han kan för att visa klubbarna att han är spelaren att satsa på. Den 17-årige supertalangen dominerar i OHL den här säsongen, där han toppar poängligan med sina 103 poäng, varav 47 mål, på 49 matcher.

På väg mot bästa noteringen på 50 år

I natt förlängde Misa dessutom sin poängsvit till 18 raka matcher, då han blev målskytt i Saginaws övertidsseger mot Windsor. Målet tangerade rekordet för flest antal fullträffar av en Saginaw-spelare under en hel säsong och då har laget alltjämt 16 matcher kvar att spela av grundserien.

Misas trendar just nu mot 136 poäng på 65 matcher den här OHL-säsongen, vilket skulle vara den poängbästa noteringen av en U18-spelare i ligan sedan 1975. Hans poängsnitt på 2,10 poäng per match är dessutom den bästa noteringen av en U18-spelare sedan Connor McDavid öste in 2,55 poäng per match under sin draftsäsong med Erie Otters 2014/15.

Michael Misa fick exceptionell status i OHL inför säsongen 2022/23, vilket innebar att han fick börja spela i ligan ett år tidigare än vanligt. Han blev då den åttonde spelaren någonsin att få den statusen i ligan.