Vinner sista matchen i Dackehallen – efter mäktig vändning

Dackehallen stängs med ytterligare en seger för Tingsryd.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Tingsryds AIF stod för en rejäl urladdning i den tredje perioden och besegrade Mjölby HC med 6–3 inför 2 558 åskådare i Dackehallen.

Hemmalaget inledde bäst i den första perioden där Filip Barklund spräckte nollan, och efter att Arvid Pousette kvitterat såg Isak Hellerstedt till att Tingsryd gick till pausvila i ledning med 2–1.

I mittperioden vände dock Mjölby på steken. Gästerna vann perioden med 2–0 efter två sena fullträffar inom loppet av fyrtio sekunder från Alfred Lundkvist och David Lindholm, vilket gav 2–3 inför slutakten.

Där lade Tingsryd in en högre växel. Hannes Johansson kvitterade redan efter 21 sekunder, och drygt en minut senare sköt Love Gath in 4–3. Matchen avgjordes sedan definitivt i numerärt överläge med drygt fem minuter kvar när Kim Tallberg satte 5–3 i spel fem mot tre och Isac Nielsen fastställde slutresultatet till 6–3 i spel fem mot fyra strax därefter.

Matchfakta Tingsryd – Mjölby

Tingsryds AIF – Mjölby HC 6–3 (2–1, 0–2, 4–0)

Första perioden:

1–0 (06:19) Filip Barklund (2) (Kim Tallberg, Joachim Nermark)

1–1 (13:43) Arvid Pousette (3) (Mathias Wikudd, Adam Lundqvist)

2–1 (14:51) Isak Hellerstedt (5) (Love Gath, Victor Grundström)

Andra perioden:

2–2 (37:37) Alfred Lundkvist (2) (Christoffer Rapp)

2–3 (38:17) David Lindholm (2) (Adam Lundqvist, Edvin Lundqvist)

Tredje perioden:

3–3 (40:21) Hannes Johansson (6) (Adam Persson, Kim Tallberg)

4–3 (41:50) Love Gath (3) (Victor Grundström)

5–3 (54:13) Kim Tallberg (2) (Arvid Bergström) PP2

6–3 (54:40) Isac Nielsen (8) (William Fransson, Hannes Johansson) PP1

Skott: 23–26 (10–10, 4–15, 9–1)

Räddningsprocent: Emil Cederlund 88,46% (23/26), Eric Forsberg 73,91% (17/23)

Utvisningsminuter: Tingsryd 6 min, Mjölby 8 min

Powerplay: Tingsryd 50,00%, Mjölby 0,00%

Publik: 2 558 (Dackehallen)