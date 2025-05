Djurgårdstalangen kliver ner i Hockeyettan

Teodor Munther är klar för Vita Hästen. Den talangfulla målvakten lämnar därmed Djurgården efter JSM-guldet.

Djurgårdens målvakt Teodor Munther jublar efter final två i J20 SM-slutspel mellan Djurgården och Skellefteå den 11 april 2025 i Stockholm.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Djurgården tappar en av landets mest lovande 05-målvakter. Teodor Munther har under sina juniorår tillhört de främsta i Sverige. Den här säsongen har han däremot inte fått mer än en chans i A-laget. Då blev det också en seger mot Vimmerby och 94,4 i räddningsprocent.

Efter att Djurgården nu tagit steget upp till SHL står det klart att 19-åringen lämnar.

Nästa säsong kommer han istället att spela för Vita Hästen i Hockeyettan. Det gamla storlaget gick precis upp till tredjeligan och får nu in ett stort löfte på målvaktspositionen.

Teodor Munther får chansen i Vita Hästen

Teodor Munther har varit en flitig landslagsspelare under de senaste fyra åren och var med Juniorkronorna så sent som den här säsongen. Något JVM blev det däremot inte. Målvakten hade en stökig säsong och spelade för inte mindre än sex olika lag under säsongen.

Han fick däremot avsluta på ett positivt sätt när Djurgårdens J20-lag vann SM-guld. Det mycket tack vare Munthers insatser som landade in på 94 i räddningsprocent och 1,53 insläppta mål per match i slutspelet.