Silly och surr – Klubblöse poängforwarden relevant för Hockeyettan-marknaden

* Poängforwarden fortsatt klubblös – relevant för Hockeyettan-marknaden
* Topplaget krattar för att kunna värva backen
* Keepern på väg tillbaka efter skada
* Ny bedrövelse för centern
* Nyförvärv inte aktuellt – keepern får extra stöttning
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com
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