Silly och surr – Klubblöse poängforwarden relevant för Hockeyettan-marknaden

* Poängforwarden fortsatt klubblös – relevant för Hockeyettan-marknaden

* Topplaget krattar för att kunna värva backen

* Keepern på väg tillbaka efter skada

* Ny bedrövelse för centern

* Nyförvärv inte aktuellt – keepern får extra stöttning



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com