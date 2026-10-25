MJÖRNBERG: Vips, så har storheterna spräckt serien

Seriespelets första veckor skälvde det. Tingsryd förlorade matcher mot tilltänkta topplag. Vita Hästen hade svårt att knyta ihop matcher och spelade direkt svaga tredjeperioder. Karlskrona vann matcher, men såg mer eller mindre skakiga ut. Supportrar tvekade, skeptiska rop efter avgångar hördes.

När vi nu står en månad in i serien är tonläget ett helt annat. Tingsryd har lagt karbonpapper på hur det såg ut ifjol och efter sina inledande förluster smugit under radarn upp i serieledning. Vita Hästen agerar stabilt och Karlskrona har på ett typiskt topplagssätt hittat vägar till segrar även när spelet inte kuggar i till hundra procent.

Fredagens 8-2 borta mot seriens stora krislag Troja-Ljungby står så klart ut, men annars har KHK på ett imponerande vis lyckats hitta vägar till sena avgöranden och vinna täta matcher på ett sätt som skvallrar om att man är ett lag som har det där lilla extra. Precis som de andra storheterna.

Därtill har Borås gjort sitt jobb och vunnit matcherna mot sämre lag i en strid ström och Mariestad visat upp en sida som faktiskt är starkare än vad man hade kunnat tänka sig på förhand och som anstår ett topplag. Även om man tvingades se sig nedstängda på ett stabilt Vita Hästen i fredags. Det fick Huddinge sota för när skaraborgarna studsade tillbaka med besked på söndagseftermiddagen (8-2).

Vita Hästen har skakat av sig det där spöket med tredjeperioder som man kämpade med efter några sena tapp i inledningen av serien. Mariestad-matchen avgjorde man i tredje och i eftermiddagens möte med Mörrum (4-0) var det spelet i just den avslutande akten som imponerade. Där spelade Vita Hästen plötsligt med frenesi och checkade all kraft och livsgnista ur ett Mörrum som så långt faktiskt hade gjort en väldigt bra kämpainsats och förtjänade mer.



Storlagen hittar vägar till segrarna på ett stabilt sätt utan att spelet nödvändigtvis stämmer särskilt väl. De vinner matcher även när spelet bara är en bråkdel av vad de egentligen borde kunna prestera.

Med andra ord, lagen som fick förhandstipsen på sig repade sig väldigt snabbt och rätade ut frågetecken efter en skakig inledning. Det anades kris på både ett och annat håll där under ligans första skälvande veckor, men vips så har storheterna spräckt serien.

För nu är det faktiskt så att det syns i tabellen. Lagen de talades om på förhand (Tingsryd, Vita Hästen, Karlskrona och Borås fick ju betydligt fler topptips än många andra) tillsammans med Mariestad som topplagsoutsider har gått loss i toppen av den södra tabellen.

Det enda undantaget som bekräftar regeln så här långt är succénykomlingen Boro/Vetlanda. Vilka väl om vi ska vara helt ärliga är laget att rikta in sig på att gå ikapp för alla där bakom som har en ambition att slå sig in på topp sex.

Det är klart att frågetecknen fortfarande kvarstår. Kan Tingsryd vinna mot andra topplag? Hur ska Vita Hästen i det längre perspektivet hantera överflödets förbannelse? Kan Borås göra annat än enkelt avfärda lag som är tilltänkta att hålla till på den undre halvan? Hur många ytterligare växlar har Karlskrona att lägga i?

Men rent krasst kan konstateras att de tilltänkta topplagen har gjort ett ryck även om det inte gått spikrakt och det säger ganska mycket om serien.

Det är imponerande av toppgängen. Onekligen.

Jag hoppas jag har fel, för jag vill ju som alla andra ha en tight och spännande serie som lever så länge som möjligt, men som det ser ut nu agerar faktiskt de tilltänkta toppgängen på ett sätt som talar för att serien ska spricka.

Vi riskerar att ha en väldigt sedimenterad serie snabbare än vi anar.