Succéforwarden får chansen i allsvenskan: “Spännande”

Hugo Ek Koskela har gjort succé i Forshaga och Hockeyettan.

Nu meddelar Mora att man lånas in den 23-årige succéforwarden.

– En spännande spelare som vi får chansen att bekanta oss med, säger Andreas Hägglund på Moras sajt.

Andras Hägglund (höger). Foto: Bildbyrån och X/skärmdump (Mora IK)

Klubbarna högre upp i seriesystemet har inte missat Hugo Ek Koskelas framfart i Hockeyettan. Efter tolv mål och sju assist på 14 matcher lånas Forshagas succéman ut till Mora. Detta meddelar klubben under torsdagseftermiddagen.



– På grund av skadeläget i truppen så har vi valt att ta in Hugo Ek-Koskela från Forshaga på lån för en match. Han har snittat över en poäng per match under dessa två säsonger med Forshaga och är en spännande spelare som vi nu får chansen att bekanta oss med, säger Moras sportchef Andreas Hägglund på lagets sajt.



Lånet gäller över fredagsmötet med Tingsryd.

Hyllades av Wikstrand: “Bitarna börjar falla på plats”

Den 23-årige forwarden från Säffle slog sig fram i Grums, Karlskoga och Västerås som junior och fick sedan chansen i Hockeyettan. Under 2023/24 växlade han sedan upp ordentligt med 39 poäng på 36 matcher i Forshaga. Form som fick tränaren Mikael Wikstrand att yttra följande hyllningsord i VF:



– Man ser att bitarna börjar falla på plats för Hugo. Han har storlek, skicklighet och kvaliteter som toppkillarna i allsvenskan har. Om han får rätt förutsättningar och verkligen lägger manken till ser jag det inte som omöjligt att han kan ta ett steg uppåt, sade den tidigare FBK-backen inför säsongen.