Hockeyettan spelare för spelare: Väsby – ”Han gör bara snygga mål”

* ”Han har varit precis den målvakten som vi har tagit hit honom för att vara”

* ”Hans sätt att behandla pucken, det är inte många backar som klarar av det i Hockeyettan”

* ”Att det skulle bli så här bra så tidigt, det tackar vi och tar emot för”

* ”Hans intensiva spelstil är ju verkligen en level till i försvarsspelet”

* ”Med tid kommer han bli en riktigt bra offensiv back”

* ”Han är en stark skridskoåkare, det tror jag inte någon har missat”

* ”Han har väl varit en av våra bästa spelare offensivt hittills”

* ”Det som glädjer mig är att han börjar få mer utväxling för sitt puckspel”

* ”När han kom var det väl en kille som inte hade ett superbra självförtroende”

* ”Han gör bara snygga mål”

Det sista kvardröjande stekoset har vädrats ut ur Renew Arena efter det havererade Brödernas-samarbetet och Väsby andas ny morgonluft. Till den här säsongen görs ett omtag med fokus på ett ungt och utvecklingsbart lag där den dagliga verksamheten ska vara nyckeln till framgång.

– Jag gillar den här inriktningen på lag. Det här är en utvecklingsinriktad trupp där vi vet vad de har gjort tidigare och vi ser stor potential i alla spelare att ta ytterligare kliv, funderar nye sportchefen Alexander Edstein .

– Jag tycker att vi tar steg med den här utvecklingstruppen, en stor eloge till våra tränare som jobbar metodiskt och strategiskt med de bitarna. Det är små, små bitar vi jobbar med i den dagliga vardagen som syr ihop så att helheten blir lite bättre. Det är precis det vi vill åt, att bli lite bättre varje dag. Kravställan som vi har på träning, jag tycker verkligen vi efterlever den. Vi ställer krav på varandra och ibland är det grinigt och tjurigt och det är precis så det ska vara, att vi driver varandra. Vi ska tävla mot varandra och jag tycker verkligen att vi gör det. Där tycker jag vi har en förändring mot när jag kom in förra året.

Alexander Edstein är ny sportchef i Väsby.

Om man ser det rent spelmässigt, vad är det för lag ni har satt ihop?

– Det är ett hårt arbetande lag som verkligen jobbar för varandra tycker jag. Jag skulle säga att gruppdynamiken som vi har i laget som våra ledare runt laget tillsammans med laget har skapat betyder mycket. Gruppen har blivit en grupp på väldigt kort tid här och det är en väldigt positivt och god stämning i och omkring laget, så det har kommit ihop sig väldigt tidigt på säsongen.

Men reflekterar vi över de enskilda pusselbitarna i en fungerande grupp. Vilka är egentligen de unga lirarna som ska ta stora steg i sin utveckling den här vintern? Det har blivit dags att låta sportchefen Alexander Edstein reflektera över sitt spelargalleri. Här är Väsby 26/27, spelare för spelare.