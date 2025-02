Falu IF avgjorde i förlängningen mot Örnsköldsvik Hockey

Falu IF-seger med 3–2 efter förlängning

Falu IF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Oliver Pentler med två mål för Falu IF

Matchen mellan Falu IF och Örnsköldsvik Hockey i Vårettan norra herr slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Falu IF avgöra till 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0). Oliver Pentler blev matchhjälte för Falu IF med sitt mål blott 09 sekunder in i förlängningen.

– En ganska svag första period. Andra och tredje tog vi över men svårt att förvalta chanserna. Men vi jobbade ikapp och hade även ett skott i stolpen i sista sekunden. Så 2 poäng känns rättvist, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

I och med detta har Falu IF fyra raka segrar i Vårettan norra herr.

Oliver Pentler tvåmålsskytt för Falu IF

Örnsköldsvik Hockey tog ledningen efter 11.13, genom Elias Hallin framspelad av Frans Westberg-Gren och Vilmer Grundström. Efter 1.20 i andra perioden gjorde Örnsköldsvik Hockey 0–2 genom Elias Hallin, som gjorde sitt andra mål.

Falu IF reducerade dock till 1–2 genom Lukas Mååg med 1.05 kvar att spela av perioden. 10.35 in i tredje perioden nätade Falu IF:s Oliver Pentler framspelad av Lukas Mååg och kvitterade för Falu IF. I förlängningen tog det nio sekunder innan Falu IF också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Oliver Pentler, på pass av Filip Hedberg och Patrik Elfsberg.

Det här var Falu IF:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Falu IF:s nya tabellposition är andra plats, medan Örnsköldsvik Hockey är på fjärde plats. Så sent som den 11 januari låg Falu IF på sjätte plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Örnsköldsvik med 5–2.

På söndag 9 februari 14.00 spelar Falu IF hemma mot Clemensnäs, och Örnsköldsvik Hockey borta mot Borlänge.

Falu IF–Örnsköldsvik Hockey 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (11.13) Elias Hallin (Frans Westberg-Gren, Vilmer Grundström).

Andra perioden: 0–2 (21.20) Elias Hallin (Oskar Byström), 1–2 (38.55) Lukas Mååg (William Danielsen, Patrik Elfsberg).

Tredje perioden: 2–2 (50.35) Oliver Pentler (Lukas Mååg).

Förlängning: 3–2 (60.09) Oliver Pentler (Filip Hedberg, Patrik Elfsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 4-1-0

Örnsköldsvik Hockey: 3-1-1

Nästa match:

Falu IF: Clemensnäs HC, hemma, 9 februari

Örnsköldsvik Hockey: Borlänge HF, borta, 9 februari