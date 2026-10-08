Marcus Eriksson, Erik Andersson och Anthon Eriksson har mer att ge.
Marcus Eriksson, Erik Andersson och Anthon Eriksson har mer att ge.
Hockeyettan

De trögstartade veteranstjärnorna – här finns rejält sparkapital

Publicerad 08 oktober 2026 12:30
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Säsongen är några veckor gammal och det kan konstateras att flera av de rutinerade spetspjäserna än så länge inte har levererat i närheten av sin potential.
Det har blivit dags att belysa de trögstartade veteranstjärnorna som är att betrakta som rejäla sparkapital.

Den här säsongen är det många spelare med fina meritlistor runt om i klubbarna i Hockeyettan och några av dem har fått en riktig smakstart. Felix Olsson leder Kalix, Felix Dahlroth sprudlar i Boden och Jesper Wiberg och Henrik Olsén har kommit helt rätt in i det för Sundsvall för att nämna några.

Men framförallt har säsongsinledningen i Hockeyettan handlat om yngre och kanske lite mer anonyma förmågor som gått från klarhet till klarhet medan många av de mer rutinerade pjäserna tycks vara ganska trögstartade. Vilket inte behöver vara fel. Det är så att säga inte nu som de kommer behövas som mest för sina gäng.

Det är dock intressant att belysa. Tillåt mig lyfta fram ett gäng rutinerade stjärnor som varit ganska långt ifrån sin maxprestation i säsongsinledningen. Sådana där herrar som kommer bli väldigt viktiga för sina respektive lag och är att betrakta som rejäla sparkapital.

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