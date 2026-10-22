Adam Bäckstrand, Tanner Kaspick och Mattias Bäckman hade inte sina bästa säsonger ifjol.
Adam Bäckstrand, Tanner Kaspick och Mattias Bäckman hade inte sina bästa säsonger ifjol.
Hockeyettan

Dags för revansch? – Så lyckas fjolårets floppar i höst

Publicerad 22 oktober 2026 15:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Som alla säsonger innehöll fjolåret spelare som aldrig riktigt fick ut sin potential eller levde upp till de högt ställda förväntningarna. Idag reflekterar jag över några av fjolårsflopparna och hur de har lyckats den här hösten.

Vissa floppar var väldigt mycket tydligare än andra, men det finns ett koppel av spelare som inte alls lyckades som det var tänkt säsongen som gick och som säkert var rejält revanschsugna när pucken släpptes för säsongen 26/27.

Idag är det dags att reflektera över några av spelarna som under hela eller delar av säsongen lämnade mer att önska ifjol. Vad gör de idag och hur har de kommit in i sina nya uppdrag under hösten?

Är det dags för revansch?

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