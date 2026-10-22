Dags för revansch? – Så lyckas fjolårets floppar i höst

Vissa floppar var väldigt mycket tydligare än andra, men det finns ett koppel av spelare som inte alls lyckades som det var tänkt säsongen som gick och som säkert var rejält revanschsugna när pucken släpptes för säsongen 26/27.

Idag är det dags att reflektera över några av spelarna som under hela eller delar av säsongen lämnade mer att önska ifjol. Vad gör de idag och hur har de kommit in i sina nya uppdrag under hösten?

Är det dags för revansch?