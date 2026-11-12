Boro/Vetlanda, Örnsköldsvik och Järfälla.
Boro/Vetlanda, Örnsköldsvik och Järfälla.
Hockeyettan

Årets Mjölby – överraskningarna som kan hålla hela vägen

Publicerad 12 november 2026 10:30
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Ifjol var det Mjölby som brände fram genom tabellen och var överraskningen som tog sig hela vägen till slutspel. I höst vill andra klubbar ikläda sig samma kostym. Tillåt mig lyfta fram fyra överraskningar som faktiskt skulle kunna hålla hela vägen till vårens häftiga matchserier.

Förra hösten gick Mjölby fram urstarkt i säsongsinledningen och överraskade hela Hockeyettan. Det skapade där och då en debatt kring huruvida de var ”på riktigt” och skulle hålla hela vägen eller om de skulle krokna och falla ihop längs vägen.

Resultatet av det vet vi idag, de stod distansen ut och säkrade en historisk slutspelsplats.

I år har det gått lite mer trögt för östgötarna, men andra har brummat fram i deras ställe. Det är mycket jämnare i tabellerna än vad det var ifjol (kanske framförallt i söder), men det finns ändå lag som kan benämnas med epitetet succé och som presterat betydligt vassare än förväntat. Det gör att liknande diskussioner fullt naturligt blossar upp igen.

Låt mig idag baserat på det spel som visats upp under seriernas första fjärdedel reflektera över fyra lag som har potential att bli årets Mjölby. Det vill säga vara överraskningslag som faktiskt håller hela vägen och tar sig till slutspel.

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Den här artikeln handlar om:

Järfälla HCTyringe SoSSMjölby HCBoro Vetlanda HCÖrnsköldsvik HF