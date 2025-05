Vimmerby värvar från Ettan: ”Viktig kugge”

Vimmerby har säkrat sin fjärde back till allsvenska bygget 2025/26.

Alfred Hjälm kliver upp från HockeyEttan och ansluter direkt från Tranås.

– Alfred förväntas bli en viktig kugge i VH:s försvar, skriver klubben.

Alfred Hjälm i SSK 2021. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

Under 2024/25-säsongen var det endast fyra U23-backar i HockeyEttan som gjorde fler poäng än Tranås Alfred Hjälm. Den 95 kg tunga pjäsen hade anslutit efter två år i Kalix och stod för ju mål och 17 framspelningar under sin hittills mest produktiva senior-säsong.



Nu har Vimmerby snappat upp den Södertälje-fostrade backen.



”Alfred är en vänsterskjutande back, känd för sitt fysiska spel och sin förmåga att bidra offensivt. Han har tidigare representerat Kalix HC och har erfarenhet från Hockeyallsvenskan med Södertälje SK. Med sitt starka förstapass och förmåga att sätta igång spelet förväntas Alfred bli en viktig kugge i VH:s försvar. Hans karaktär och fart gör honom till en spelare som kan bidra över hela banan”, skriver man på sociala medier under tisdagen.

Slog sig fram i SSK

Alfred Hjälm var inne i SSK:s organisation redan till U16 och fick göra sina första sekunder i Hockeyallsvenskan i februari 2021. Den följande säsongen blev det 13 matcher i Hockeyallsvenskans grundserie där Hjälm bidrog med en poäng.



Nu, efter tre år i Hockeyettan, är Hjälm tillbaka i Hockeyallsvenskan med värdefull erfarenhet bakom sig.



– Vi ser fram emot att se dig i tigerränderna, skriver VH.