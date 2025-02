SSK-forwarden: ”Då får man stå sitt kast”

Viktor Liljegren stängs av fyra matcher för tacklingen på Västerås målvakt.

Nu ger SSK-forwarden sin syn på situationen.

– Det är väl det jag har att säga om det, förklarar han för LT.

Viktor Liljegren tacklar Rasmus Korhonen. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Viktor Liljegrens tackling på Västerås-målvakten Rasmus Korhonen har väckt många känslor efter onsdagens möte i Hockeyallsvenskan. Smällen gav ett matchstraff på isen för Södertälje-forwarden, men renderas även i en fyra matcher lång avstängning, samt 5 400 kronor i böter.



Efter att detta meddelats under under eftermiddagen uttalar sig nu Viktor Liljegren i lokaltidningen, LT.



– Jag kom in i för hög fart och kraft och klev in onödigt hårt, det var onödigt av mig och det är väl det jag har att säga om det. Men absolut klantigt gjort av mig, så enkelt är det. Så då får man stå sitt kast, säger SSK-forwarden till tidningen efter torsdagsträningen.



30-åringen från Stockholm menar att det var en blandning mellan frustration och hjärnsläpp.



– Som jag sa, det var onödigt och nu är det överspelat, säger han till LT.

”Troligtvis en hjärnskakning”

Rasmus Korhonen hade åkt ut mot sarghörnet när situationen uppstod, efter att han tappat kontroll på pucken. Han blev sedan liggandes på isen och kunde inte fortsätta spela.



– Han mår inget bra. Han har ont i skallen. Vi får se, det kan vara att det bara är en lättare smäll och att han mår lite sämre, men någonstans är det troligtvis en hjärnskakning, säger Västerås tränare Eric Karlsson till VLT efter matchen som gästerna vann med 3–1 trots skadan.



”Jag ser att målvakten kommer ut för att spela pucken och min intention är att skapa separation mellan målvakt och puck. I den aktuella sekvensen var min avsikt inte att komma in i situationen med den hastighet och kraft som det ser ut på videon. Jag missbedömer situationen och träffar målvakten med mer kraft och min intuition var inte att komma in i den situationen som den faller ut.”, skriver Liljegren själv i sitt försvar i anmälan.

Se situationen här: