SHL-lånet förlängs: “Valt att skjuta till mer pengar”

Fyra matcher, tre poäng.

Nu förlängs Elias Ekströms lån från Örebro till Västerås.

– Tack vare att en partner valt att skjuta till mer pengar till klubben så har vi kunnat genomföra den här förlängningen, säger sportchefen Niklas Johansson.

Elias Ekström i Västerås. Foto: Bildbyrån/Jepser Zerman.

Elias Ekström blir kvar i Västerås tillsvidare.



Örebro-forwarden som lånades ut till VIK för att göra fem matcher, meddelas under måndagen stanna. Detta i och med en förlängning av överenskommelsen med SHL-klubben – och att den allsvenska klubben fått in mer pengar.



— Tack vare att en partner valt att skjuta till mer pengar till klubben så har vi kunnat genomföra den här förlängningen med Elias. Det visar återigen vilket härligt stöd och intresse som finns kring hockeyn i Västerås, säger sportchefen Niklas Johansson och fortsätter på lagets sajt:

— Vi har haft en bra dialog med Örebro under helgen och kommit fram till att Elias kör vidare hos oss tills vidare. Han kommer även att kunna kallas tillbaka vid behov men eftersom våra spelscheman sällan krockar så ser vi positivt på det här upplägget.



Den 23-årige Ekström hann med elva SHL-matcher innan han försvann iväg från Örebro. Nu står han på ett mål och två assist efter sina första fyra framträdanden i VIK.



– Vi är väldigt nöjda med Elias och vad han presterat på isen, så det känns riktigt bra att vi får behålla honom även framöver, säger Niklas Johansson.