Max Isaksson får chansen i Hockeyallsvenskan.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Förra säsongen tog Max Isaksson stora steg. Redan under Hlinka-Gretzky Cup var forwarden kapten för Sverige och hemma i Växjö blev det under vintern debut i SHL. Efter att ha vunnit SM-guld med klubbens U18-lag vann han sedan även U18-VM med Sverige.

Den här säsongen har 18-åringen inlett säsongen med att göra 20 poäng, och elva mål, på 13 matcher i U20 Nationell . Nu kommer också chansen på ett lån. Under onsdagen presenterade nämligen Visby/Roma att löftet lånas in, och är spelklar redan till kvällens match.

– Med flera centrar på skadelistan behöver vi förstärka truppen och är glada att vi kunnat hitta en lösning tillsammans med Växjö Lakers. Max är en talangfull spelare med en bra utbildning och internationell erfarenhet från juniorlandslagen. Att han kan spela både center och ytterforward gör honom extra användbar, säger André Lundholm, sportchef i Visby/Roma, i ett pressmeddelande .

Låneavtalet gäller i första hand till kvällens- och fredagens match. Det kan däremot förlängas om parterna ömsesidigt bestämmer sig för det. Max Isaksson har totalt spelat 46 landskamper för Sverige. Inte minst till nästa år kan han bli aktuell för JVM på allvar.