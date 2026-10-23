Västerås stod för galen vändning i Jämtland

Västerås IK stod för en fantastisk upphämtning borta mot Östersunds IK under fredagskvällen. Efter att ha legat under med 1–3 i den sista perioden lyckades gästerna komma tillbaka och till slut avgöra i förlängningen till 4–3.

Hemmalaget Östersund tog kommandot när man i den andra perioden, inför de 1 341 åskådarna i Östersund Arena, spelade fram Brett Budgell till både 1–0 och 2–0. Båda gångerna kom assisterna av Albert Sjöberg och Logan Nijhoff, vilket gav Östersund en trygg ledning inför den sista akten.

Den tredje perioden blev dock en riktig rysare.

Sebastian Falk reducerade tidigt för Västerås, men när Alexander Ljungkrantz satte 3–1 i spel fem mot fyra trodde många att saken var klar. Västerås vägrade ge upp: Anton Mylläri skapade kontakt med sin 3–2-reducering, och med målvakten utplockad lyckades Oscar Birgersson kvittera till 3–3 med mindre än tre minuter kvar på klockan.

I den efterföljande förlängningen krävdes det bara knappt två minuter innan Fabian Hellström klev fram och satte det avgörande 4–3-målet för Västerås.

Östersunds IK – Västerås IK: 3–4 efter förlängning (0–0, 2–0, 1–3, 0–1)

Östersund: Brett Budgell (2), Alexander Ljungkrantz

Västerås: Sebastian Falk, Anton Mylläri, Oscar Birgersson, Fabian Hellström

Skott: 28–38 (11–12, 11–12, 6–12, 0–2)

Publik: 1 341