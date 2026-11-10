Uppgifter: Väljer spel i Sverige

Ryan O'Rourke uppges vara klar för Kalmar.

Hösten 2020 valdes Ryan O'Rourke som nionde back totalt i NHL -draften av Minnesota Wild , före spelare som Brock Faber, Aleksandr Nikisjin och Wyatt Kaiser som i dag är ordinarie och i vissa fall väldigt framstående spelare i NHL. Sommaren 2022 blev han uttagen till det kanadensiska JVM-laget och vann mästerskapet efter finalseger mot Finland.

Sedan dess har O'Rourke spelat farmarlagshockey i Nordamerika – men nu ser det ut att bli en flytt till Sverige för den tidigare backtalangen.

Enligt uppgifter till Expressen är 24-åringen överens med Kalmar och enligt tidningen väntas värvningen presenteras inom kort om inget oförutsett inträffar.

Var muntligt överens med MoDo

Redan förra året var O'Rourke på gång till Sverige, då han enligt uppgifter till Expressen var muntligt överens med MoDo. Någon flytt blev det inte då, utan i stället spelade backen klart säsongen i Nordamerika där han varvade spel i AHL med Laval Rocket och i ECHL med Trois-Rivières Lions och Belleville Senators innan han i somras blev klubblös.

Totalt har O'Rourke spelat 251 matcher i AHL och noterats för 43 poäng under sin karriär.

För Expressen vill Kalmars kommentar Daniel Stolt inte kommentera uppgifterna om att Ryan O'Rourke är klar för klubben.