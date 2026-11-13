Uppgifter: På jakt efter HV-målvakt

Oskarshamn jagar HV-målvakt.

IK Oskarshamn jobbar på en målvaktsvärvning. Det jobbet ser nu ut att stå mellan två alternativ.

Barometern uppger att klubben hoppas kunna landa antingen Herman Liv eller Olof Glifford från HV71.

Glifford var utlånad till Oskarshamn under förra säsongen där det blev 29 matcher. Just nu är Glifford utlånad till IFK Helsingfors i den finska ligan, men det lånet går ut den 15 november.

Herman Liv kan hamna i Oskarshamn

Herman Liv var även han utlånad till Hockeyallsvenskan förra säsongen när han representerade Almtuna IS. I höst har 20-åringen fått chansen i SHL i fem matcher i Felix Sandströms frånvaro.

När Gliffords lån nu går ut i Helsingfors ska Oskarshamn alltså vara intresserade att låna en av HV-målvakterna.

– Jag har kontakt med alla möjliga i hockeybranschen så det är inte mer än det. Vi ska inte tvinga fram något beslut vi får se om vi känner att det blir någon bra möjlighet att förstärka laget så är det absolut intressant för oss, säger Oskarshamns sportchef Arsi Piispanen i en kommentar till tidningen.

Source: Olof Glifford @ Elite Prospects