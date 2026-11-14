Uppgifter: Scoutas av NHL-klubbarna

Når Calle Karlsson hela vägen till NHL?

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2024/25, när Zion Nybeck stod för 53 poäng i IK Oskarshamn, ledde det hela till spel i SHL med Linköping. Nu är det det klubbrekordet i Hockeyallsvenskan på väg att bräckas av både Joel Svensson och Calle Karlsson.

Frågan är dock nu; tar resan slut där för succéspelarna?

I veckan uppgav Hockeynews att Växjö Lakers skrivit kontrakt med 22-årige Karlsson till nästa säsong, men nu rapporterar också Barometern-OT att en handfull NHL-klubbar redan har scoutat IKO-produkten.

Tidningen lyfter det samtidigt som en möjlighet att Calle Karlsson hamnar i Nordamerika redan till nästa säsong, likt Fabian Brunnström med den snabba vägen från Hockeyettan till NHL. För Karlsson skulle det bli via Borlänge och moderklubben som han vände tillbaka till efter avbrutna college-planen.

Fortsätter forwarden i detta tempo når han 31 mål och 31 assist innan HA-säsongens slut.