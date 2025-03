Uppgifter: Tar in seriekonkurrentens tränare

Björklöven sparkade sin huvudtränare Björn Hellkvist för några veckor sedan.

Nu har klubben gjort klart med en ny tränare tills nästa säsong.

Enligt Aftonbladets uppgifter ska Södertäljes tränare, Magnus Bogren vara klar för Björklöven.

Magnus Bogren ska lämna Södertälje för Björklöven efter säsongen. Foto: Johan Löf/Bildbyrån.

För några veckor sedan radade förlusterna upp sig för Björklöven och till slut bestämde sig klubben för att sparka huvudtränaren. Björn Hellkvist fick lämna och istället leds laget nu av de assisterande tränarna Daniel Rahimi och Stefan Öhman.



Nu kom beskedet att Björklöven har gjort klart med en ny tränare till nästa säsong. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer Hockeyallsvenska konkurrenten Södertäljes nuvarande tränare, Magnus Bogren ta över som huvudtränare för Björklöven.



Tidigare idag blev det även klart att Andreas Johansson kommer ta över Södertälje till nästa säsong.

Får klara sig med assisterande i slutspelet

I nuläget är både Björklöven och Södertälje kvar i Hockeyallsvenska slutspelet och kan även komma att mötas senare. Magnus Bogren har varit huvudtränare i Södertälje under de senaste tre säsongerna. Det har varit tre framgångsrika år där klubben alltid tagit sig till en topp sex placering, men inte förbi kvartsfinalen.



Björklöven å andra sidan har sparkat en del tränare under de senaste säsongerna. Härnäst får Björklöven klara sig under Rahimis och Öhmans ledning. De två assisterande tränarna kommer antagligen leda laget säsongen ut.



Närmast ska Björklöven försöka slå AIK i kvartsfinalen som drar igång på måndag. Det återstår att se hur Björklöven ser ut nästa säsong med Bogren som ny tränare.