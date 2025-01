De är ostoppbara just nu. Under fredagen tog AIK tionde (!) raka segern efter 5-2 mot Oskarshamn. En segersvit som är klubbens längsta på åtta år.

– Vi spelar med ett jävla stort självförtroende och är ödmjuka till varje uppgift, säger Oscar Nord till TV4.

AIK är inne i sin längsta segersvit på åtta år.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

AIK och Oskarshamn låg inför fredagens möte på samma poäng. Gnaget innehade däremot sjätteplatsen på bättre målskillnad. Precis som tabellen vittnade om blev det en jämn match.

Det var AIK som började starkast och fick även med sig en utvisning. Väl i det numerära överläget klev Jesper Emanuelsson fram och gjorde 1-0 med ett snärtigt handledsskott.

Innan perioden var över kom kvitteringen från Oskarshamn i en märklig situation. Det var på en tekning som Daniel Muzito-Bagenda blev liggandes skadad på isen. Något som Oskarshamn kunde utnyttja och sätta dit 1-1 genom Zion Nybeck.

Resultatet höll sig perioden ut.

Galna sviten: AIK tar tionde (!) raka segern

I den andra perioden var det Oskarshamn som hade det mesta av spelet. Men återigen var det AIK som tog ledningen. På ett närmast identiskt sätt som 1-0-målet sköt Christoffer Björk in 2-1 i powerplay.

Oskarshamn var därmed i underläge inför den tredje perioden. Där kom en tidig kvittering när Zion Nybeck gjorde sitt andra mål för kvällen mot sitt gamla lag.

Bara minuter senare kom dock ett nytt ledningsmål för AIK. Återigen var det i powerplay som gnaget hittade rätt. Oscar Nord, från mitt i slottet, lyckades smyga in ett handledsskott. Åtta minuter in i perioden kom också 4-2 när Alfred Barklund dundrade in ett direktskott.

Med fem minuter kvar att spela kom sedan 5-2 när Daniel Ljungman fick ett fritt läge framför Oskarshamns-målet.

Det här var AIK:s tionde raka seger. En bedrift de senaste lyckades med i februari 2017, för åtta år sedan.

– Det flyter på bra för oss. Vi spelar med ett jävla stort självförtroende och är ödmjuka till varje uppgift. Det är ett stort lugn i den här gruppen. Det syns bra i spelet och är konsekventa varje dag, säger Oscar Nord till TV4 efter segern.