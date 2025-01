TAIF lånar ut 21-åringen – resten av säsongen

Hugo Frylén kommer att spela i Vallentuna resten av säsongen.

Tingsryd väljer att låna ut den 21-årige forwarden.

– Jag är väldigt nöjd att vi har kunnat låna in honom, säger Vallentunas Jussi Salo.

Hugo Frylén i TAIF. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Via Täby, Västerås, Djurgården och Mörrum hamnade Hugo Frylén i Tingsryd och Hockeyallsvenskan till denna säsong. Nu, efter en höst med spel i både TAIF och Mörrum (på lån), har 21-åringen hittat en ordentlig lösning för resten av säsongen.



Vallentuna väljer att plocka in forwarden som gjorde 20 mål och 13 assist på 35 Hockeyettan-matcher 2023/24.



– Jag har letat efter förstärkning på både back- och forwardssidan ganska länge nu. Marknaden är ganska tom och därför har jag även kollat lån från Hockeyallsvenskan för resten av säsongen. När möjligheten att låna in Hugo för resten av säsongen dök upp var det inte mycket att tveka på. Jag tackar Tingsryd och Patric Larsson för bra samarbete med detta lån, säger Vallentunas Jussi Salo på lagets sajt.



Vallentuna ligger i skrivande stund femma i AllEttan Norra.