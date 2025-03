TAIF får nytt miljonstöd: ”Kommer göra klubben skuldfri”

Tingsryd har under en längre tid haft ekonomiska problem.

Nu ska Patrik Åkesson (KD) hjälpa klubben – för tredje gången.

– Den här gången går in med ett större belopp än vad jag totalt sett gjort tidigare, säger Åkesson till SMP.

Tingsryd hoppas bli kvar i HockeyAllsvenskan och att rädda klubbens ekonomi. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Tingsryd kämpar just nu för sin överlevnad i HockeyAllsvenskan. I kvalet mot Vimmerby står det 3-3 i matcher med den avgörande som kommer ikväll – i Vimmerby. Lägger du sedan till att klubben under en längre tid haft ekonomiska problem förstår du att situationen är ännu mer spänd inför ödesmatchen.



Politikern Patrik Åkesson (KD) har under två tidigare tillfällen hjälpt TAIF genom att gå in med totalt två miljoner kronor. Nu ska han göra det igen.



– Jag kan säga så mycket som att jag den här gången går in med ett större belopp än vad jag totalt sett gjort tidigare. Jag vill helt enkelt inte att klubben ska behöva gå in i allt det som vi planerar nu med den ryggsäck man har, säger Åkesson till Smålandsposten.



Med planerna syftar Åkesson på att Tingsryd ska bygga en ny hemmaarena till sommaren 2026. Något som Åkesson har jobbat för tillsammans med klubben. Exakt hur stort beloppet är som Åkesson ska gå in med är inte känt. Det handlar dock om ett mångmiljonstöd för Tingsryd.

Hoppet för en ljusare framtid lever

Tingsryds ekonomi har varit så pass dålig att klubben även hotas av konkurs. Tingsryd tvingades då att starta en nyemission för att få in flera miljoner kronor för att rädda klubben. Detta tillsammans med Åkessons stöd ska hjälpa Tingsryd upp på benen igen.



– Min insats och en lyckad nyemission kommer göra att klubben är skuldfri och ha en väldigt bra ingång in i nästa verksamhetsår. Men det hänger som sagt på att de får in sina två miljoner i nyemissionen, säger Åkesson.



Det återstår att se hur det går i kvällens match och vilket lag som blir kvar i HockeyAllsvenskan till nästa år. Frågan är hur allvarligt Tingsryd skulle påverkas av en nedflyttning. Klubben hoppas dock på bättre tider och större engagemang utifrån klubben i och med stöden samt bygget av den nya arenan.