Succéspelarens kaxiga ord: "Slutmålet är NHL"

Joel Svenssons succéhöst fortsätter. Foto: Bildbyrån.

Foto: BILDBYRÃ N

IK Oskarshamn har fått en fin start på Hockeyallsvenskan med sina 22 poäng och en sjätte plats i tabellen. En av de stora anledningarna till det stavas Joel Svensson. 21-åringen har redan passerat fjolårets poängskörd på 20, och står noterad för 21 (12+9) poäng 13 matcher. Oskarshamnsonen är dock inte särskilt förvånad över sin egen säsongsinledning.

-- Nej, det är jag väl inte. Jag kanske inte planerade att ha 21 poäng redan, men i grund och botten vet jag vad jag kan göra. Inför varje match vet jag hur bra jag kan vara, säger Joel Svensson.

Vad skulle du säga är anledningarna till att det gått så bra?

--Jag har fått den frågan rätt mycket, och det är rätt svårt att komma på en specifik sak. Men jag tror dels att jag fick ha en hel säsong här på samma ställe förra året där jag spelade 51 matcher utan att vara skadad. Nu har jag inte haft så lång karriär, men om man ser till mina tidigare säsonger så har jag inte haft den kontinuiteten med samma lag på det sättet. Så det tror jag har hjälp till ordentligt. Sen har man jobbat som fan under sommaren för att bli bättre på allt.

Svaret om SHL-intresse

Joel Svensson flyttade från Oskarshamn till Växjö Lakers redan som 14-åring och spenderade sex säsonger där. För en som är bördig från Oskarshamn är det nu extra speciellt att få ett genombrott på det här sättet i just IK Oskarshamn.

-- Det är fruktansvärt kul. Innan man slår in sig i NHL eller SHL så var det ju a-laget i Oskarshamn man drömde om. Så det är klart att det är jätteroligt.

Hur ser du på framtiden? Är nästa steg SHL?

-- Ja, det är det väl. Slutmålet är ju NHL, och då blir det ju hur kan man ta sig dit? Då känns ju SHL rimligt som nästa mål.

Finns det något intresse därifrån redan nu?

-- Inte vad jag vet. Jag har egentligen ingen koll på det nu, så här pass tidigt. Så kan det gärna få vara, tills det börjar bli skarpt läge jobbar jag gärna på och fokuserar på här och nu.

Svensson om kompisens succé

Det är inte bara Joel Svensson som gått fram som en ångvält poängmässigt i inledningen av säsongen i Oskarshamn. Även Calle Karlsson, som hämtades från Borlänge HF inför säsongen, har öst in poäng under sin första säsong i Hockeyallsvenskan och står noterad för 18 (9+9) poäng. Joel Svensson och Calle Karlsson, som både spelat juniorhockey i Oskarshamn, känner varandra väl sedan tidigare.

-- Han är ju bara ett år äldre än mig. Vi har spelat ihop mycket när vi var små. Det är skitkul att det går bra för honom. Samtidigt är jag inte jätteförvånad. Han var alltid grym när vi var små, sen växte han ganska sent. Men man visste ju att någon gång kommer det bli en riktigt bra hockeyspelare.

Även Calle Karlsson har fått en smakstart på allsvenska säsongen. Foto: Bildbyrån

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Hur långt kan Oskarshamn gå i år?

-- Vår start har egentligen bara gjort mig ännu mer säker att vi kan gå hur långt som helst. Sen är det långt bort och det är mycket som ska klaffa på vägen. Men vi har absolut alla möjligheter. Vi har bra spelare och grymma karaktärer, och ett spelsätt jag tycker vi har fått bra resultat av.

Ni har gjort bra matcher mot topplagen, är det samma känsla ni har i laget?

-- Precis, och vi känner inte att vi har gjort några absoluta superprestationer mot topplagen, men ändå har vi varit med och hotat. Det ger mycket till gruppen att vi kan känna så.