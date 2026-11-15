Stjärnan klev fram - matchvinnare för AIK

Tyler Vesel gjorde 2+1 för AIK.

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AIK Hockey visade styrka på Hovet och besegrade IK Oskarshamn med 4–1 inför 5 161 åskådare. Gästerna från Småland inledde bäst när Filip Sveningsson satte 0–1 i slutet av den första perioden.

Hemmalaget växlade dock upp i mittenakten. Theo Theocharidis kvitterade till 1–1 tidigt i den andra perioden, vilket blev startskottet för en stark vändning. I den tredje perioden tog AIK över tillställningen. Tyler Vesel visade vägen med två fullträffar – först framspelad i numerärt överläge och senare med 4–1-målet i slutminuterna. Däremellan hann Martin Schreiber trycka in 3–1. Jhonas Enroth stoppade 13 av 14 skott när AIK inkasserade tre nya tunga poäng.

Matchfakta

AIK – IK Oskarshamn 4–1 (0–1, 1–0, 3–0)

Mål: 0–1 (19:50) Filip Sveningsson (V. Svensson, Markman), 1–1 (22:41) Theoklis Theocharidis (Vainio, Björk), 2–1 (46:09) Tyler Vesel (Pooley, Theocharidis) spel 5 mot 4, 3–1 (50:07) Martin Schreiber (Vesel, Pethrus), 4–1 (55:16) Tyler Vesel (Schreiber, Lennartsson) spel 5 mot 4.

Skott: 32–14 (6–6, 11–3, 15–5).

Utvisningar: AIK 3x2 min, IKO 5x2 min.

Publik: 5 161.